В Японии есть целый остров, населенный котами, и посмотреть на него едут туристы со всего мира

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1 марта в России отмечается День кошек. Этот неофициальный праздник в честь пушистых любимцев впервые был отмечен Московским музеем кошки в 2004 году. Кстати, коты — это не просто милые зверьки, но и отличные антидепрессанты, которые могут помочь человеку избавиться от головной боли, дурного настроения и тоски.

Мы в AdMe.ru любим животных и, кажется, нашли идеальное место для всех кошатников — остров в Японии, где котов больше, чем людей.

Остров Тасиро — настоящий кошачий рай: здесь живет не более 100 человек и около 500 кошек

Японцы верят, что кошки приносят удачу и деньги, так что на 1 жителя острова приходится примерно по 5 животных

Средний возраст жителей Тасиро — 71 год, молодежь уезжает в крупные города

Кошачий остров находится в бухте Тихого океана и является частью города Исиномаки

На Тасиро расположены 2 поселка, а между ними, в центре острова, находится храм кошек

Кошек в этой местности любят и почитают еще с XVII века, когда жители занимались разведением шелкопряда, а кошки истребляли крыс и мышей, которые мешали производству

С тех пор к котам здесь относятся по-королевски, но при этом держать их на Тасиро в качестве домашних питомцев не принято

Позже производство шелка пришло в упадок, и жители занялись рыбной ловлей, что благоприятным образом отразилось на животных

Местные рыбаки научились предсказывать погоду и успех предстоящей рыбалки с помощью поведения кошек

После публикации нескольких сюжетов про пушистых обитателей острова в интернете множество людей узнало об этом уникальном месте

Благодаря кошкам, которые привели на остров туристов, Тасиро был спасен от запустения и медленного вымирания

Позднее на острове построили для туристов кошачий курорт «Остров Манга» — несколько деревянных коттеджей, сделанных в виде кошачьх мордочек

Всемирную известность кошачий остров получил в 2004 году, когда местные жители стали вести блог о жизни на Тасиро

В марте 2011 года на острове произошло сильное землетрясение — Тасиро осел более чем на метр

Накануне этого кошки стали сильно мяукать и беспокойно себя вести, словно предупреждая людей об опасности. К счастью, большинство людей и животных выжили

После катастрофы на остров со всей страны везли гуманитарную помощь для людей и корм для котов

Сегодня Тасиро — настоящий рай для кошек, куда японские и иностранные туристы регулярно приезжают, чтобы полюбоваться его очаровательными обитателями

На острове находится 10 храмов, посвященных кошкам, и по меньшей мере 50 соответствующих скульптур и монументов

Все местные кошки упитанны, ухоженны и дружелюбны, они занимают все пустующие строения и требовательно мяукают при виде человека с едой

Из-за обильного питания кошки совсем перестали охотиться, обленились и целыми днями спят, поэтому туристам даже стали рекомендовать не кормить животных

Для котов открыты специальные столовые с обслуживающим персоналом

На острове работает команда ветеринаров, которые регулярно проводят медицинские осмотры, процедуры и вакцинацию

Чтобы коты чувствовали себя комфортно, ввоз собак на территорию Тасиро был запрещен

Бонус

Японцы очень бережно относятся к кошкам — у них даже есть специальный дорожный знак, призывающий водителей быть аккуратнее на участке дороги, которая ведет через места обитания диких котов.