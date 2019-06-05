В современном Китае живет племя мосо. В нем царят матриархат и поклонение женщинам

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Когда мы говорим о Китае, представляем «фабрику мира», скоростные автострады, небоскребы и высокие технологии. Но в этой стране будущего остались уголки, которые живут по своим законам. Один из таких находится в провинциях Сычуань и Юньнань, вблизи тибетской границы — там обитает народность мосо. Главными в этом племени являются женщины, они решают все.

Нас в AdMe.ru заинтересовала история о необычном матриархальном обществе, и мы решили рассказать ее вам.

Царство женщин

Уклад жизни народа мосо остается таким же, как и тысячи лет назад. Они предпочитают оберегать свои традиции и жить по законам предков.

Численность племени — примерно 40 тыс. человек. Мосо часто называют последним матрилинейным обществом (то есть таким, в котором наследственность идет по женской линии). У них и правда мужчины не имеют никакой власти. Мамы и бабушки распоряжаются семейным бюджетом и воспитывают детей.

69-летняя Аса Нуджа — ahmi («хозяйка дома»). Когда она не сможет управлять всеми делами семьи, выберет наследницу и отдаст ей ключи.

Даже отношения племя трансформировало под свои обычаи. У мосо нет традиционного брака, они предпочитают гостевой. Такая форма предусматривает жизнь взрослого мужчины в доме своей матери, к избраннице он приходит только по ночам. Дети остаются с женщиной и берут ее фамилию, часто папы о них даже не знают. В языке мосо нет слова «отец». Его функции исполняют дяди — братья матери.

У женщин племени может быть сколько угодно гостевых мужей, они всегда могут сами выбрать себе нового ухажера и быть уверенными, что им не откажут.

Девочек с детства учат заниматься домашней работой и решать вопросы семьи. Ведь они, когда вырастут, тоже станут такими же хранительницами рода, как и их матери.

Вдали от цивилизации

Одно из самых важных событий в жизни каждого члена племени — достижение совершеннолетия. Обряд, посвященный этому, проводится, когда ребенку исполняется 13 лет. С этого времени дети становятся взрослыми и могут участвовать в религиозных церемониях. Мосо исповедуют религию бон, которая основана на поклонении богине-матери, а также анимизме и культе предков.

Этот народ живет за счет сельского хозяйства. Племя высаживает картофель и зерновые, держит коз, овец, яков и буйволов. Их экономика основана на бартерной торговле. В большинстве домов нет электричества.

Но все меняется. И в последнее время даже традиционное племя мосо приобщается к цивилизации. Матриархат и необычный для человека нашего времени стиль жизни заинтересовал туристов. Они приезжают увидеть народ, который уже поспешил поставить возле деревни табличку: «Добро пожаловать в царство дочерей».

Жизнь племени сейчас

У мосо появляются мобильные телефоны и спутниковые тарелки, молодые люди покидают племя и переезжают в большие города, чтобы найти там работу и создать семью — уже традиционную. А те, кто остался, или продолжают оберегать привычный уклад жизни, или придумывают развлечения для путешественников.

Кажется, через несколько десятков лет и эти люди станут частью современной цивилизации и забудут о необычных традициях.

73-летняя Наджу Дорма и 66-летняя Лакуо Дорма почти не носят традиционной одежды. Женщины рассказывают, что так сейчас одеваются жители племени, чтобы заработать побольше денег на туристах.

Мосо приходится приспосабливаться к новой реальности. 77-летняя Гейку Дорма, например, открыла ресторан для людей, которые приезжают познакомиться с культурой ее племени.

У 72-летней Даши Ламу две дочери и три сына. Девочки остались с матерью, а парни переехали в большие китайские города, где начали работать на правительство и женились. Даши жалуется на туристов, которых стало очень много в последние годы. «Теперь в деревне громко. Когда я не выдерживаю, иду искать тишину в горах», — рассказывает она.