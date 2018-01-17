Мороз в самом холодном месте на Земле — Оймяконе сломал термометр и ввел в моду снежный макияж

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Оймякон — это не место на карте, это состояние души» — так и хочется сказать, насмотревшись на фотографии самого холодного, но при этом обитаемого людьми места на Земле. А в свете последних новостей перед местными жителями и вовсе хочется снять шляпу, а заодно подивиться их выносливости. За последние дни мороз в Якутии и особенно в Оймяконе не только заставил температурные показатели рухнуть ниже —60 градусов по Цельсию, он еще и сломал электронный термометр местной метеостанции: прибор не смог зафиксировать температуру ниже, чем —62 градуса. Видимо, сдался в отличие от своего коллеги — спиртового термометра одного из жителей Оймякона, столбик жидкости в котором остановился на —67 °. Кстати, этот показатель совсем чуть-чуть не дотянул до рекорда 1933 года, когда температура в Оймяконе упала до —67,7 ° — самого низкого показателя в Северном полушарии Земли.

А это Настя, ей 24 года, она работает в свадебном салоне, живет в Якутске. Вот так девушка выглядела после 15-минутной прогулки до места работы. В своей страничке в инстаграме она подчеркивает, что для сказочного зимнего макияжа ей не пришлось дышать на ресницы — мороз оказался лучшим визажистом.

Также Настя поделилась фотографией обледеневших скульптур мамонтов и сопроводила снимок размышлениями о жизни в одном из самых суровых и красивых мест на Земле.

Девушке очень нравится тот факт, что с помощью интернета люди, которые находятся на расстоянии в тысячи километров от Якутии, могут узнать об этом месте, о том... «...что тут живут люди, рождаются, учатся, влюбляются, строят дома и путешествуют, делают все то же, что и другие 7 миллиардов человек в мире, просто полгодика эти люди живут в морозе, но живут, а не „выживают“».

«...Украшают свой город к Новому году, делают потрясающие фигуры из льда и снега, ставят новогодние елки и горки для детей на площадях, и даже в —50 там можно увидеть ребенка, а по ночам там иногда катаются взрослые (пока никто не видит)».

«Признаюсь, — продолжает Настя в своем посте, — я думала, что мы тут и правда „выживаем“, но, перечисляя все это, понимаешь, что это и есть жизнь, наша жизнь».

Богатство Якутии — это не только самобытные и невероятно стойкие люди, но сказочно красивые виды.

Здесь можно даже увидеть северное сияние!

Или уж совсем нереальную картину — творение местного фотографа, в котором нет ни капельки фотошопа.

Здесь и у лошадок, словно по взмаху посоха Дедушки Мороза, появляются снежные ресницы.

Кажется, совсем скоро этот «макияж» станет новым мировым трендом. Только вот нанести его естественным путем получится лишь у жительниц Якутии. Рискнете ради такой красоты побывать в самом холодном месте на планете?

Вознаграждением для вас будут не только снежные ресницы (и, возможно, снежная монобровь), но и головокружительные виды. Главное — быстро передвигаться и успевать делать фотографии.

А еще можно познакомиться с другими туристами. Например, вот с этими ребятами из Китая, которые в 65-градусный мороз решили искупаться в незамерзающем источнике Оймякона, чем озадачили даже местных жителей.

Ну что, дорогие читатели, едем? Или все-таки подождем, пока немного потеплеет?