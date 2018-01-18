В мире есть всего 2 типа людей, и эти 17 иллюстраций еще раз подтверждают справедливость данного утверждения

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Без сомнения, каждый человек уникален и неповторим. У любого из нас есть свои собственные привычки, принципы и взгляды, правоту которых мы готовы отстаивать в реальных и виртуальных диалогах.

Но мы в AdMe.ru уверены, что есть вещи, которые можно делать только парой способов, а значит, и всех людей в мире можно условно разделить на 2 типа.