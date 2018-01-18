В мире есть всего 2 типа людей, и эти 17 иллюстраций еще раз подтверждают справедливость данного утверждения
Без сомнения, каждый человек уникален и неповторим. У любого из нас есть свои собственные привычки, принципы и взгляды, правоту которых мы готовы отстаивать в реальных и виртуальных диалогах.
Но мы в AdMe.ru уверены, что есть вещи, которые можно делать только парой способов, а значит, и всех людей в мире можно условно разделить на 2 типа.
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А к какому типу относитесь вы? Делитесь в комментариях!
иллюстратор Victor Senin специально для AdMe.ru