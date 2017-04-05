В Италии женщинам предоставят оплачиваемый отпуск на время критических дней

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Совсем скоро Италия может стать первой западной страной, в которой женщинам предоставят оплачиваемый отпуск на время критических дней. Сейчас в итальянском парламенте активно обсуждают законопроект, который обязует компании давать дополнительные три дня отпуска ежемесячно сотрудницам, которые испытывают болезненные ощущения во время критических дней.

Критики этого законопроекта обеспокоены тем, что после его принятия работодатели, возможно, будут более охотно нанимать мужчин. Однако сторонники убеждены, что подобное решение поможет создать более комфортную атмосферу как для сотрудниц, так и для их начальства, а также станет новой ступенью в развитии общества.

Аналогичный закон о предоставлении отпуска для женщин, страдающих от сильных болей, уже был принят в Японии и Южной Корее. Споры на эту тему не утихают до сих пор.