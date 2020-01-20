Почему Кейт Бекинсейл выглядит на 30 в свои 46 (И эти секреты неувядающей молодости доступны каждой)

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Британская актриса Кейт Бекинсейл, в свое время получившая гордое звание «английской розы», недавно отметила свое 46-летие. В этом году мы увидим ее в комедийном боевике «Удар», героиня которого оказывается опутанной целой сетью интриг. А пока эта прекрасная женщина активно ведет инстаграм, занимается спортом и не забывает всячески радоваться жизни.

AdMe.ru решил узнать, как Кейт удается цвести, словно роза, с которой ее никогда не устанут сравнивать.

Физические упражнения

Кейт регулярно посещает спортзал: вместе с персональным тренером Брэдом Сискиндом они разработали индивидуальную программу тренировок, которая включает в себя 16 упражнений: сначала стандартные скручивания, приседания, комбинированные удары и бег, а затем они же, но в более быстром темпе. Актриса не пропускает занятий без веских причин и умеет получать искреннее удовольствие от физических нагрузок. Во главу угла она ставит эмоциональную составляющую процесса. По мнению Бекинсейл, главное, чтобы от занятий спортом поднималось настроение, и тогда все остальные бонусы будут восприниматься как своеобразный побочный эффект.

Также Кейт просто обожает прыжки на батуте и часто делает упражнения на собственной кухне, вооружившись ноутбуком с обучающим видео. В общем, у актрисы не возникает вопроса, как совместить приятное с полезным.

Пару лет назад Бекинсейл открыла для себя новое фитнес-направление, которое сейчас набирает популярность по всему миру. Это йога... с козами. Такие тренировки помогают актрисе держать тело в тонусе, укреплять мышцы, поддерживать обмен веществ и сохранять стабильный вес.

Питание

Долгое время кинозвезда была вегетарианкой, но, готовясь к съемкам в картине «Перл-Харбор», попросила своего диетолога вернуть мясо в разработанную для нее программу питания. Без него, по признанию Кейт, она не чувствует себя достаточно энергичной. Заново привыкая к мясу, Бекинсейл ела много нута и чечевицы, и это сделало переход не таким резким. Главное правило питания, которого сегодня придерживается Кейт, — употреблять как можно больше белка. Рацион актрисы разнообразен: птица, рыба, яйца, овощные салаты с сафлоровым маслом. Иногда Бекинсейл не прочь полакомиться чипсами, а вот в сладостях, кофе и алкоголе себя ограничивает. Этот Новый год голливудская звезда встретила за бокалом фитококтейля.

Косметика

Кейт и ее 20-летнюю дочь Лили Мо Шин можно принять за сестер, даже если хорошо приглядеться. Злые языки поговаривают, что Бекинсейл прибегала к пластическим операциям, но сама актриса отрицает этот факт. По признанию Кейт, ей гораздо больше нравится, как выглядит ее мама, которой за 70, чем люди «с аэродинамической трубой вместо лица», которых она встречает в Лос-Анджелесе.

Кейт в 2003 году.

Актриса основательно подходит к выбору средств для лица: она настоящий фанат всевозможных косметических масок. После плотного грима кинозвезда всегда делает очищающую маску, если кожа устала — питательную, а после долгого перелета — успокаивающую.

«У меня были хорошие и плохие дни. Но сегодня, когда мне за 30, я в лучшей форме, чем когда-либо». Кейт Бекинсейл

Кейт не забывает периодически отдыхать от макияжа и не стесняется выкладывать фото с «голым» лицом. В обычной жизни она умеренно пользуется декоративной косметикой и выглядит ничуть не хуже, чем в привычном экранном образе роковой красавицы.

«Самое большое давление на женщин, которое мы создали сами и продолжаем этим же давить на себя. И это давление — стремление выглядеть нереальными, постоянно сравнивая себя с людьми на обложках журналов». Кейт Бекинсейл