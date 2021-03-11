В чем особенность легендарных сумок Birkin, для покупки которых нужно встать в очередь и ждать несколько лет

Сама муза Джейн Биркин признается, что у нее никогда не бывало больше одной Birkin за раз. Она верна одной сумке и носит ее до последнего. При этом дорогущий аксессуар женщина украшает наклейками и подвесками. По мнению Джейн, сумка должна выглядеть немного помятой, будто на ней только что полежал кот.

Пустая сумка весит около килограмма. Биркин предлагала Hermès сделать экземпляры полегче из пластика или картона. Однако бренд остается верен традициям, а сама Джейн со временем перестала носить эту тяжеленную ношу.

Весь гонорар, который причитается актрисе за использование ее имени, а это около £ 30 000 ежегодно, Hermès перечисляет на помощь нуждающимся. И так будет продолжаться и после смерти Джейн.

Свои старые Birkin женщина также выставляла на благотворительные аукционы. Эта «тривиальная тяжеловесная сумка», как называет ее актриса, помогла сделать много хорошего в мире: накормить голодающих, восстановить японские города после разрушительного землетрясения 2011 года.