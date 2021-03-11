В чем особенность легендарных сумок Birkin, для покупки которых нужно встать в очередь и ждать несколько лет
Сумки Birkin от Hermès имеют репутацию одного из самых желанных и недоступных предметов роскоши в мире. Чтобы обзавестись этим аксессуаром, недостаточно просто иметь десятки тысяч долларов, нужно также записаться в лист ожидания и доказать преданность французскому дому моды.
AdMe.ru окунулся в историю именитого предмета гардероба, чтобы выяснить, чем так привлекает модников и модниц эта вожделенная сумочка.
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Легендарная Birkin обязана своим появлением счастливому случаю и английской актрисе и певице Джейн Биркин. Во время перелета из Парижа в Лондон в начале 1980-х годов из сумки девушки вывалилось все ее содержимое. Мужчина, расположившийся рядом, отметил, что хорошо было бы ей приобрести вариант с карманами. Джейн в сердцах ответила: «Hermès не делает сумки с кармашками», а в ответ услышала: «Я и есть Hermès». Соседом актрисы оказался исполнительный директор модного дома — Жан-Луи Дюма.
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Биркин тут же высказала новому знакомому все пожелания к идеальной сумке, набросав ее эскиз на гигиеническом пакете. Дюма вызвался создать вместительную модель, которая стала бы идеальным предметом женского гардероба.
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Спустя месяц Жан-Луи пригласил Джейн в офис Hermès, чтобы согласовать с девушкой все детали, и вскоре она получила свою первую сумку, названную в ее же честь. Так, 1984 год стал годом рождения аксессуара, который сегодня так жаждут заполучить модницы по всему миру.
Джейн Биркин.
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35-сантиметровая сумка, созданная для Джейн Биркин, была сделана из черной лакированной кожи, но в настоящее время у Birkin широкий ассортимент сумок разных цветов и размеров — от портативных миниатюрных моделей до больших дорожных экземпляров. Первоначальный дизайн сумки практически не изменился, за исключением шнура, на котором находится ключ от замка.
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Каждый год французский дом моды выпускает коллекцию в классических тонах (черный, серо-коричневый и карамельно-коричневый) и актуальных оттенках сезона. За 37 лет существования Birkin одних только оттенков синего насчитывается минимум 25.
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Birkin, так же как и модель Kelly, основана на сумке Hermès 1892 года, названной Haut à Courroies и вдохновленной седельными сумками.
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Бренд очень серьезно относится к производству, обучая мастеров минимум 5 лет. Изготовление одной сумки может занять от 20 до 48 часов кропотливой ручной работы.
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Каждое изделие от начала до конца создается одним умельцем, который работает персональными инструментами. При создании Birkin используются методы обработки кожи, восходящие к Средневековью, а шов «елочкой» — фишку бренда — нельзя воспроизвести на швейной машине. Если все сделано правильно, такие стежки не распустятся никогда. После того как сумка сшита, мастер полирует швы пчелиным воском до тех пор, пока они не станут идеальными.
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Внутри этот люксовый аксессуар имеет одно отделение и карман на молнии. Подкладка также шьется из кожи, гармонирующей по цвету с сумкой. Если закрыть Birkin на замок, идущий в комплекте, то достать содержимое дамской сумочки можно будет, только разрезав ее.
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Отличительной чертой творения Hermès являются миниатюрные, но устойчивые ножки. Их придумали, чтобы защищать сумки от грязи и протирания. Если Birkin поставить на плоскую поверхность, она будет стоять только на них.
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Успех этого аксессуара был далеко не мгновенным. Birkin не пользовались популярностью до конца 90-х годов. Внимание публики к изделию привлек эпизод «Секса в большом городе», в котором Саманта так хотела заполучить неуловимую сумку. После выхода серии лист ожидания желающих приобрести этот предмет гардероба увеличился в 3 раза.
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Даже сейчас Birkin нет в свободной продаже. Если вы не постоянный клиент Hermès, не располагаете нужными связями и не известная личность, заветный аксессуар вам приобрести вряд ли удастся. Те, кто годами сохраняет преданность модному дому, регулярно совершая покупки в его бутиках, поддерживая отношения с продавцами, могут рассчитывать, что их имена будут записаны в заветный лист ожидания. Однако, попав туда, желанный аксессуар получить сразу не удастся. На это уйдет от нескольких месяцев до 6 лет.
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Hermès отказывается раскрывать, какое количество сумок Birkin компания производит каждый год. По некоторым оценкам, это число составляет 12 000. Кроме того, модный дом устанавливает ограничение на количество изделий, которые клиент может приобрести в одни руки.
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Сама муза Джейн Биркин признается, что у нее никогда не бывало больше одной Birkin за раз. Она верна одной сумке и носит ее до последнего. При этом дорогущий аксессуар женщина украшает наклейками и подвесками. По мнению Джейн, сумка должна выглядеть немного помятой, будто на ней только что полежал кот.
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Пустая сумка весит около килограмма. Биркин предлагала Hermès сделать экземпляры полегче из пластика или картона. Однако бренд остается верен традициям, а сама Джейн со временем перестала носить эту тяжеленную ношу.
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Весь гонорар, который причитается актрисе за использование ее имени, а это около £ 30 000 ежегодно, Hermès перечисляет на помощь нуждающимся. И так будет продолжаться и после смерти Джейн.
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Свои старые Birkin женщина также выставляла на благотворительные аукционы. Эта «тривиальная тяжеловесная сумка», как называет ее актриса, помогла сделать много хорошего в мире: накормить голодающих, восстановить японские города после разрушительного землетрясения 2011 года.
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В 2015 году Джейн Биркин обратилась к Hermès с просьбой больше не указывать ее имя на сумочках и вообще переименовать их. Причиной такой просьбы стала информация о негуманных методах обращения с крокодилами на одной из ферм. Однако компания ужесточила требования к поставщикам и гарантировала этичное отношение к животным.
Джейн Биркин со своей Birkin.
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Стандартная модель Birkin продается по цене около $ 12 000, в то время как первые экземпляры имели ценник всего $ 2 000. Недавнее исследование показало, что эта сумка является более выгодным вложением, чем акции или золото, поскольку ее стоимость ежегодно увеличивается в среднем на 14,2 %.
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Если вы хотите инвестировать в Birkin, то ярко окрашенные экземпляры, например фиолетовые и розовые, принесут вам наибольший доход, так как они самые редкие и, следовательно, самые ценные.
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Сейчас в обращении находится около 200 000 сумок Birkin. Ограниченное количество экземпляров способствовало их успеху на аукционах. Так, самой дорогой сумкой, которая когда-либо ушла с молотка, стала Birkin из крокодиловой кожи с фурнитурой из 18-каратного белого золота и бриллиантов, проданная в 2017 году за $ 379 261.
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Hermès предлагает «спа-процедуры» для своих сумочек. Это услуга по ремонту и восстановлению Birkin. За почти $ 300 старый и использованный аксессуар станет выглядеть как новый.
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Современные знаменитости доказывают, что Birkin действительно универсальный аксессуар. Так, Кейт Мосс и Виктория Бекхэм были замечены с подгузниками в них. А рэпер Дрейк коллекционирует эти дорогостоящие предметы гардероба для своей будущей избранницы.
Виктория Бекхэм и Хайди Клум с Birkin.
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Желание обладать редким изделием привело к распространению подделок. Во Франции, если вас заметят с фальшивой Birkin в руках, могут оштрафовать на сумму до € 300 000 или лишить свободы на срок до 3 лет.
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При этом существует правило, согласно которому нельзя говорить, почему сумка является подделкой, чтобы мошенники не использовали информацию для улучшения своего производства.
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Сейчас за сумочками Birkin гоняются даже мужчины, потому что они стали символом престижа и достатка.
Что вас удивило в истории этого аксессуара? Согласны ли вы с тем, что сумки в гардеробе женщины должны быть дорогими?