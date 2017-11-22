В Бразилии есть школа, где нет уроков и учителей, но каждый выпускник счастлив, умен и талантлив

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что бы вы сказали, если бы вам или вашему ребенку предложили учиться в школе, где нет учителей, нет разделения на классы, нет расписания, нет кабинетов, нет домашнего задания? Звучит диковато, но заманчиво. Бразильская школа Lumiar как раз из таких. AdMe.ru рекомендует прочитать статью до конца — вы наверняка измените свое отношение к образованию.

Немного о школе

Успешный бразильский бизнесмен Рикардо Семлер открыл первую школу Lumiar в 2003 году. До этого почти 20 лет он руководил крупной семейной компанией Semco, где ввел систему самоуправления между всеми работниками. Успешный результат своей деятельности он решил опробовать и в воспитании детей. Обучение основывается на личной и коллективной ответственности, а знания ученик получает на практике, которая тесно связана с реальной жизнью.

Нет учителей — есть тьюторы и мастера

Семлер пришел к выводу, что профессия учителя в современном мире уже не играет важной роли. Знания учителя, по сравнению со всеми знаниями Google, просто ничтожны. Поэтому в школе Lumiar есть 2 типа наставников: Тьютор — тот, кто заботится о ребенке, интересуется его домашними новостями, его делами в школе, его жизнью вообще. Он помогает ему познавать мир, решать проблемы, отвечает на вопросы или вместе с ним ищет ответ.

Мастер — тот, кто помогает ребенку при работе над проектом, ответственный за знания ученика. Мастера в Lumiar могут не иметь профильного образования или ученой степени. Главные требования — знания и страсть к своему делу. Возраст наставников может быть различным, но первыми мастерами были пенсионеры — обладатели мудрости и свободного времени.

Нет классов — есть разновозрастные группы

Ученики Lumiar объединяются в группы по интересам. То есть в работе над проектом участвуют дети разных возрастов. Поэтому в Lumiar нет хулиганских банд и отдельных группировок, какие есть в обычных школах. Каждый ребенок выполняет задания по возможностям. Интересно, что младший ребенок может иногда разбираться в вопросе лучше, чем старший.

Нет уроков — есть проекты

В школе Lumiar нет четкого расписания и перечня изучаемых предметов. Вместо этого ученики сами придумывают проекты, над которыми будут работать, развивая различные навыки. Один проект длится около 2 месяцев. И надо сказать, проекты просто потрясающие, например: Дзен-кухня (Zen Kitchen) Многие ученики заинтересовались кулинарией и практиками осознанности. Они решили, что приготовление пищи — отличный способ тренировать свою осознанность и умение «жить здесь и сейчас». Также в этом проекте учащиеся узнали об особенностях различных продуктов (их производство, питательные вещества и другое). МолекуЛав (Moleculove) Химия — один из самых сложных предметов. В этом проекте учащиеся изучали химические процессы, которые происходят в организме человека в периоды влюбленности, страсти, симпатии. В конце проекта ученики устроили целую инсталляцию, где совместили искусство и науку: Адреналин читал рэп, Вазопрессин — хайку, а Дофамин был главным персонажем интерактивной игры. Все это они придумали сами! Маленькие рокеры (Little Rockers) Ученики через рок-н-ролл изучали культуру разных стран и поколений. И конечно, учились играть и петь. Они организовали собственный концерт, изучили различные музыкальные техники и инструменты. Также дети тренировали свои социальные и административные навыки, узнали, что такое репетиция, продвижение по службе, организация концерта. Они работали над дисциплиной и английским языком. Вот сколько всего они изучили во время этого проекта.

Нет дежурных и завучей — есть самоуправление

Все ученики, родители и работники школы Lumiar участвуют в ее управлении. Каждые 7 дней все желающие встречаются на собрании, обсуждают прошедшую неделю, придумывают свои правила поведения. Они не просто играют в школу, они так живут. Например, как-то раз дети решили, что могут безнаказанно бить друг друга по голове, но спустя несколько дней поняли, почему это решение было не очень правильным.

Нет ответов у доски — есть неограниченные возможности

Все пространство школы интерактивно, есть открытая зона, библиотека, много техники и полная свобода. Хочешь — сиди за партой, хочешь — на полу, хочешь — на траве. Ученики могут сами вносить изменения: сажать растения, строить беседки. Даже некоторые стены внутри школы подвижны, чтобы дети сами выбирали размер комнат.

Нет экзаменов и тестов — есть комплексная оценка

Каждые пару часов дети сами оценивают свою работу. Мастера и тьюторы также следят, насколько усвоен материал. У каждого ученика есть подробное портфолио, где описаны все навыки и знания, которые он приобрел. Поскольку Lumiar — официальная школа, учащиеся все же пишут итоговые работы, но это не становится важнейшим событием школьной жизни. Главное — это не цифра в журнале, а то, сможет ли ученик применять знания в жизни.

Нет домашнего задания — есть стремление узнать

Домашней работы, в привычном понимании, ученикам не задают. Ребенок сам выбирает, как он участвует в проекте. Он может изучать материал только в школе, может дополнительно читать что-то дома, или посмотреть фильм по теме, или провести соцопрос в интернете. В Lumiar нет обязаловки, но есть возможности.

Для школы Lumiar была разработана специальная цифровая платформа, которая называется Digital Mosaic. С ее помощью работники школы могут следить, что и насколько хорошо усвоил ученик, что ему понадобится в этом году, что будет интересно в следующем. Несмотря на то, что школа кажется очень своеобразной, любому ребенку будет легко адаптироваться к другой школе. Lumiar нужна для того, чтобы ребенок раскрыл свои таланты именно в той сфере, в которой хочет развиваться. Также методика Lumiar содержит в себе все нормы, которые диктует образовательный стандарт Бразилии, то есть выпускники могут сдать любой государственный экзамен. Кстати, средний балл ученика школы Lumiar — 91 из 100, что значительно выше показателей обычных школ. Школу Lumiar можно назвать школой жизни. Там уделяется внимание главным вопросам, о которых ничего не говорят в обычных школах — например, что такое любовь и зачем мы живем в этом мире. Учебная методика школы Lumiar названа одним из самых инновационных педагогических решений в мире. А вы бы хотели, чтобы подобных школ стало больше?