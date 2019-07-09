Не стоит выбрасывать старые вещи, пока вы не дочитали эту статью до конца

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Есть бизнесмены, которые занимаются благотворительностью, а есть бизнес, затеянный ради благотворительности. Сеть магазинов «Спасибо!» в Санкт-Петербурге относится ко второй категории. Их идея проста: здесь принимают ненужные людям вещи, которые обретают новую жизнь. Одежду передают нуждающимся, отправляют на переработку или продают. И почти всю прибыль также отправляют в фонды помощи.

Нам в AdMe.ru близка идея экологичного потребления, поэтому мы расспросили PR-менеджера магазина Ксению Чепигу о том, как устроен благотворительный бизнес и насколько важно давать одежде второй шанс.

О проекте

С виду это обычный секонд-хенд, но с необычным названием — «Спасибо!». Здесь этим словом благодарности пронизано буквально все. Одежда, обувь, украшения, сувениры, книги, техника — все это попало на полки за волшебное слово. Это главная идея сети российских благотворительных магазинов: горожане отдают ненужные им одежду, обувь и предметы интерьера, получая взамен лишь волшебное слово. Все принятые вещи проходят тщательный отбор и сортировку на складе: одни идут на продажу в магазины, другие — в благотворительные организации и нуждающимся семьям, а третьи — на переработку. Вот такой круговорот вещей в природе.

Сейчас под брендом «Спасибо!» объединены: более 100 контейнеров для сбора одежды;

6 магазинов;

центр выдачи вещей нуждающимся.

От идеи к воплощению

Основала проект Юлия Кулешова. Она базировалась на европейском опыте: первый раз узнала о таких магазинах во время путешествия в Англию. Пожертвованные людьми вещи там продавали, отдавая прибыль на благотворительность. В Великобритании такие магазины успешно работают уже более 70 лет. Девушка вместе с подругами арендовала помещение в Петербурге, и они начали проект с нуля. Оказалось, в России помогать другим достаточно накладно: государственной поддержки у них нет — работают как обычный бизнес. Предприниматели так же, как все, платят за аренду, коммунальные услуги и делают налоговые отчисления.

Контейнеры

Отдать одежду даром — это один из самых простых и приятных способов помочь. И для того, чтобы всем удобно было делать добро, магазин установил в Петербурге более 100 контейнеров для сбора всего, что люди готовы сдать. От горожан принимаются практически все вещи, даже те, что в очень плохом состоянии: они отправляются на переработку в качестве наполнителей для матрасов, теплоизоляции, подложки для линолеума.

Бесплатные центры выдачи вещей

В день на складе обрабатываются тонны вещей. Большая часть отправляется нуждающимся — в центр выдачи вещей. Туда могут обратиться все, кому сейчас нужна помощь, и взять вещи бесплатно. Ежегодно тут бесплатно одеваются порядка 8 тыс. человек: члены многодетных семей, пенсионеры и другие нуждающиеся.

Магазины

На продажу идет 10 % от всего потока — самые модные, интересные и новые вещи. У магазинов есть небольшое сходство с секонд-хендами, но организаторы стараются его минимизировать и сделать торговые помещения более уютными и камерными. В сети 4 трендовых и 2 социальных магазина. В трендовых много дизайнерских и брендовых вещей. А в социальных цены ниже, там можно купить единицу одежды за 100, 200, 300 рублей. Но вещи, соответственно, попроще.

В «Спасибо!» выделяют несколько типов клиентов. Люди, которые хотят купить качественные вещи недорого и знать, что так они помогают.

Те, кто нуждается в самой дешевой одежде.

Экологические приверженцы: люди, которые хотят сократить бездумное потребление.

Покупатели-модники, которые охотятся за брендами.

«Из самого дорогого, что у нас было, — сапоги Fendi, которые новые стоили 150 000 рублей, а у нас стояли по 4 000 рублей. Еще была норковая шуба, которую мы продавали за 15 000 рублей, ее почти сразу купили». Бренд-менеджер "Спасибо!"

Как это работает

В штате 70 сотрудников. Волонтеров в магазин не берут — всем работникам платят обычную, среднюю для петербургского рынка зарплату. Каждую отданную вещь стараются пристроить. Это большая работа, ведь их нереальное количество: если у одного человека это пакет ненужной одежды за полгода, то в масштабах мегаполиса — сотни тонн одежды в месяц.

«Часто приходящие в „Спасибо!“ в первый раз охают: „Да у вас тут настоящий музей!“ — и подолгу рассматривают предметы прошлых лет, старательно сохраненные кем-то через десятилетия. Мы любим историю и хотим, чтобы интересные старые вещи, такие неуместные в наш электронный век, жили и передавали память о канонах, традициях и общественных процессах прошлого». Юлия Кулешова

Секрет успеха

Чудесные вещи отдала Катя из группы IOWA.

Деятельность магазина не ограничивается благотворительностью и торговлей. Организаторы проводят кинопоказы, лекции, спектакли, о которых оповещают на своем сайте.

Вещи из «Спасибо!» в Эрмитаже на выставке «Арте Повера. Творческий прорыв» (Микеланджело Пистолетто «Венера Тряпичная»).

У проекта уже есть последователи. Предприниматели подхватили идею и открывают новые благотворительные магазины по всей России, правда, уже под другим названием. Франшизы у сети пока нет: в ответ бизнесмены бесплатно высылают информационные материалы о том, как вообще открыть подобный бизнес. За все время такой работы в городах России и ближайшего зарубежья открылось более 20 торговых помещений.

Миссия проекта

Цель «Спасибо!» — эффективно использовать ресурс ненужной одежды в большом мегаполисе. Они видят в одежде, которая не нужна одним людям, большой потенциал для других: кому-то станет теплее, а у кого-то появится возможность сделать операцию на больном сердце. Благодаря проекту: есть возможность сокращения бездумного расходования ресурсов. Чем меньше новых вещей мы покупаем, тем меньше вреда приносим окружающему миру, избегая процессов производства. К счастью, в контейнеры приносят много хороших вещей, поэтому покупателям есть из чего выбрать. В основном это масс-маркет, но во всех магазинах есть отдельная вешалка с качественными брендовыми вещами;

Чем меньше новых вещей мы покупаем, тем меньше вреда приносим окружающему миру, избегая процессов производства. К счастью, в контейнеры приносят много хороших вещей, поэтому покупателям есть из чего выбрать. В основном это масс-маркет, но во всех магазинах есть отдельная вешалка с качественными брендовыми вещами; средства, вырученные от продажи, направляются на благотворительность. За 9 лет работы было перечислено более 21 млн рублей в различные благотворительные организации города;

в различные благотворительные организации города; 714 тонн одежды уже передано в благотворительные организации «Ночлежка», Мальтийскую службу помощи, «Армию спасения», фонд «Теплый дом» и еще в сотню других, а также налажена система раздачи вещей лично в руки людям, попавшим в беду.

А вы готовы были бы отдать вещи в такой магазин, если бы он был в вашем городе?