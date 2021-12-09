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Угадайте 16 шедевров мировой литературы по очень краткому содержанию

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Несмотря на то что всех нас в школе учили писать изложения, рассказать коротко, о чем же книга, бывает сложновато. А некоторые произведения и серии книг и вовсе трудно уместить в небольшое описание: очень уж много деталей, которые нельзя опустить.

Но мы в AdMe.ru подключили все свои таланты к сокращению и уместили сюжеты 16 популярнейших книг в несколько предложений.

1.

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© The Great Gatsby / Warner Bros. Pictures

2.

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© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. Pictures

3.

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© Universal History Archive / Universal Images Group / East News

4.

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© AP / East News

5.

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© The Witcher / Netflix

7.

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© Eat. Pray. Love / Columbia Pictures

8.

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© Евгений Онегин / Ленфильм

9.

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© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema

10.

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© The Count of Monte Cristo / Touchstone Pictures

11.

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© Мастер и Маргарита / РТР-Фильм

12.

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© Fahrenheit 451 / Vineyard Film Ltd.

13.

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© Dorian Gray / Ealing Studios

14.

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© Le Petit Prince / Fundamental Films

15.

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© Jekyll and Hyde / ITV Studios

16.

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© Romeo & Juliet / Echo Lake Entertainment

Какие произведения удалось угадать быстрее всего? Может, и у вас есть своя версия суперкраткого содержания для какой-нибудь книги?

Фото на превью Dorian Gray / Ealing Studios
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