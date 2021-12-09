Угадайте 16 шедевров мировой литературы по очень краткому содержанию
Несмотря на то что всех нас в школе учили писать изложения, рассказать коротко, о чем же книга, бывает сложновато. А некоторые произведения и серии книг и вовсе трудно уместить в небольшое описание: очень уж много деталей, которые нельзя опустить.
Но мы в AdMe.ru подключили все свои таланты к сокращению и уместили сюжеты 16 популярнейших книг в несколько предложений.
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Какие произведения удалось угадать быстрее всего? Может, и у вас есть своя версия суперкраткого содержания для какой-нибудь книги?
Фото на превью Dorian Gray / Ealing Studios
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