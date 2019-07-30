Учителя рассказали, что замечают в современной молодежи. Похоже, это поколение гораздо лучше нашего
Можно бесконечно спорить, было ли раньше лучше, не принимать современные тенденции и утверждать, что человечество развивается в неправильном направлении. Однако обратите внимание на современных детей, ведь они живое доказательство, что мир меняется в лучшую сторону. В первую очередь это замечают учителя, ведь именно они видят ребенка не в тепличной родительской среде, а в обществе. Пользователь Reddit задал им вопрос: «Педагоги, какие позитивные тенденции вы видите у современной молодежи?», и ответы зарядили нас верой в новое поколение.
AdMe.ru попытался проанализировать отличия поколений и выбрал самые популярные ответы.
- Доброта к животным. Дети даже насекомых, которых находят в классе, на листке бумаги выносят на улицу, а не давят. Правда, никуда не делись и те, кто не против съесть муравья, так как где-то слышали, что они имеют приятный вкус. © xenxens
- Студенты практикуют совместное обучение с помощью таких вещей, как Google Keep и Google Docs (заметки и документы Google). Некоторые отмечают часть лекции, которая им непонятна, а другие помогают разобраться. © dr-lele
- Они не только откровенны, когда речь заходит об их здоровье, но и бдительны по отношению к другим. Дважды ко мне приходили студенты и высказывали опасения по поводу психического состояния кого-то из своих одногруппников. © MetalKatCustoms
- Я учитель по изобразительному искусству. Мои 6-летние воспитанники невероятно заряжают меня верой в новое поколение. Они всегда поддерживают друг друга: «О, Райли, твой кролик отлично получился! Очень красиво!» А когда одна девушка плакала из-за того, что сломала фигурку из глины, ей сказали: «Не волнуйся, Коко, мы сможем запросто починить ее». © shrimpslord
- Я преподаю первый год и заметил, насколько внимательны нынешние дети к окружающей среде. Они никогда не бросят мусор мимо урны, а один мальчик, видя, как я еду в школу на машине, сказал мне, что я не забочусь об окружающей среде и мне следовало бы ездить на велосипеде. © not_your_baby
- Я учу детей с эмоциональными нарушениями, которые не могут посещать обычную школу из-за проблем с поведением. Они не уважают никого из тех, с кем общаются. Но у нас есть один ребенок с аутизмом, и я не слышал, чтобы кто-то из них повышал на него голос. Они могут долго слушать его разглагольствования о цыплятах и кроликах и даже задавать ему вопросы об этом. Странно видеть детей, которые посылают меня с пеной у рта, но с трепетом заботятся о больном мальчике. Это великолепно. © drodrey
- Студенты становятся все более осведомленными и любопытными. Их заботит все — от изменения климата до научных открытий, от искусства до политики. Они задают вопросы прямо и искусно находят ответы, ловко ориентируясь в интернете. © Back2Bach
- Они хотят учиться. Хотят, но система образования медленно реагирует на общественные тенденции и технологии, мы просим студентов 21-го века учиться по программе 20-го. Моя школа до сих пор спорит о мобильных телефонах на уроках, вместо того чтобы принять этот удивительный ресурс и интегрировать его в процесс обучения. У меня даже есть цитата на этот счет: «Хотите прогуляться по музею? Посетите старшую школу». © noshoes77
- Они формируют собственное мнение. Когда-то мне нравился президент Джордж Буш только потому, что он нравился моему отцу. Сегодня это не так: я постоянно слышу различные точки зрения и умные разговоры о мировых проблемах. © xenxens
- Второклассник еле добежал до уборной и не успел снять штаны, из-за чего немного намочил их. Он заплакал и стыдился возвращаться в класс. Пока учитель думал, как ему помочь, два мальчика встали по обе стороны от парня, чтобы не было видно его мокрую одежду, а третий утешил, рассказав, что с ним такое тоже случалось в садике.© RhondaToole Во времена моей молодости одной девочке пришлось перевестись в другую школу из-за подобной ситуации. © mshalaco
Замечали ли вы что-то подобное у детей времен вашей молодости? А может, среди нас есть педагоги, которые тоже поделятся вдохновляющими заметками о подрастающем поколении?