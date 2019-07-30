Учителя рассказали, что замечают в современной молодежи. Похоже, это поколение гораздо лучше нашего

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Можно бесконечно спорить, было ли раньше лучше, не принимать современные тенденции и утверждать, что человечество развивается в неправильном направлении. Однако обратите внимание на современных детей, ведь они живое доказательство, что мир меняется в лучшую сторону. В первую очередь это замечают учителя, ведь именно они видят ребенка не в тепличной родительской среде, а в обществе. Пользователь Reddit задал им вопрос: «Педагоги, какие позитивные тенденции вы видите у современной молодежи?», и ответы зарядили нас верой в новое поколение.