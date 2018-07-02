Учительница обратилась с прощальной просьбой к своим знакомым, и ее последнее желание достойно восхищения

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Тэмми Уодделл была педагогом не только по профессии, но и по призванию. Даже понимая, что жить ей осталось недолго, учительница решила еще хоть немного улучшить жизнь школьников и обратилась ко всем своим знакомым с действительно важной просьбой.

Нас в AdMe.ru поступок Тэмми тронул до глубины души. Поэтому мы решили рассказать вам об этой женщине, которую сегодня все называют «педагогом до последнего вздоха».

Учительница Тэмми Уодделл из США была неизлечимо больна. Узнав о своем диагнозе, женщина не впала в уныние, а обратилась к своему сыну и попросила передать всем знакомым, чтобы на ее похороны они не приносили цветов. Вместо этого педагог попросила людей принести рюкзаки со школьными принадлежностями, которые после следует передать в школы для помощи детям из малоимущих семей. И просьба Тэмми была услышана.

Об этом в твиттере рассказал двоюродный брат женщины, Брэд Джонсон. Зал, в котором проходило прощание с учительницей, был полон самых разных рюкзаков, набитых тетрадями, альбомами, ручками и карандашами.

На прощании с учительницей присутствовало около сотни педагогов, которые отнесли рюкзаки в свои школы, чтобы передать детям, чьи семьи не в состоянии купить им все необходимое для учебы.

Тэмми Уодделл работала в школе на протяжении 25 лет, а после ушла на пенсию. Когда женщине исполнилось 58 лет, врачи обнаружили у нее рак и сказали, что жить Тэмми осталось недолго. Тогда-то ей и пришла в голову мысль, как можно помочь нуждающимся школьникам даже после своей смерти.

Фото Тэмми Уодделл, опубликованное ею в 2014 году.

Стоит отметить, что одними похоронами все не ограничилось: люди до сих пор обращаются к Брэду Джонсону, чтобы спросить, куда можно передать рюкзаки и как еще можно помочь нуждающимся детям. И Брэд в ответ рекомендует просто отнести вещи в ближайшую школу.

Более 3 тыс. пользователей поделились историей Тэмми, и многие поспешили выразить свое восхищение учительницей, которая до последнего вздоха думала о детях.

Однако поведавший эту историю всему миру Брэд Джонсон не видит ничего удивительного в том, что учитель так заботится о детях. «Если в вашем учебном плане, помимо игр и знаний, не присутствует любовь, значит, вы получили неправильный учебный план», — говорит кузен учительницы.

Добрые поступки никогда не теряют актуальности, и не обязательно дожидаться печальных событий, чтобы начать помогать ближним. Как вы думаете, возможно ли организовать такую помощь в вашем городе? Поучаствовали бы вы в таком сборе?