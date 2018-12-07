Учителя рассказали, как сильно современная молодежь отличается от всех предыдущих поколений
Пользователь Reddit под ником kabirbhatia04 задал вопрос учителям: «Какие положительные перемены вы заметили в современной молодежи?» Обсуждение быстро набрало более 13 тыс. комментариев от преподавателей, работников детских садов и других людей, работающих с детьми и подростками.
Мы в AdMe.ru выбрали несколько ответов, которые вселяют в нас веру в завтрашний день. Надеемся, что и в вас тоже.
- Я учу 8-леток, и они очень серьезно относятся к проблеме пластика. Мы посмотрели 2-й эпизод документального сериала «Голубая планета», и с тех пор они очень сознательны и действительно хотят защищать океаны от загрязнения. @Mxttjxmes
- В целом они более добры друг к другу, особенно к детям, которые отличаются от других. Когда я учился в школе, детей, чьим первым языком был не английский, ребят «не от мира сего» и детей с инвалидностью либо избегали, либо над ними жестоко издевались. Сегодня это скорее исключение, чем норма. @deleted
- Я спросил свою жену (учительницу начальных классов), и она говорит, что сочувствие и гибкость — это две вещи, которые значительно улучшились за последние 15 лет. Дети могут поставить себя на место другого человека и понять его ситуацию. Кроме того, они гораздо спокойнее реагируют на перемены, будь то в классе или во внешнем мире. @swhertzberg
- Я выпускник 2010 года, и наша школа была супердружелюбной. У нас была большая группа популярных ребят, которые были решительно настроены против издевательств. Они с пониманием относились ко всем и активно противостояли задирам. @xxkoloblicinxx
- С возрастом я замечаю, что дети уже не так много задирают друг друга. Если им кто-то не нравится, они просто оставляют его в покое. @DabLikeWizKhalifa
- Моя девушка работает учительницей, и ее потрясло то, как сильно дети осуждают вождение в пьяном виде. Дети говорят: «Это глупо, так же убить кого-то можно». Они высмеивают тех, кто так делает. В мое время все водили пьяными. Такая положительная перемена. @HardGayMan
- Ученики не боятся быть добрыми друг с другом. Я преподаю ИЗО в начальной школе, и так здорово, когда ребенок, который не очень хорошо рисует, показывает свою работу другому, и над ним не смеются (как, например, было со мной). Часто слышу, как дети говорят друг другу: «По-моему, это отличная работа» или «Мне так нравятся твои идеи!» Также они понимают, что у некоторых есть «особенности», и помогают им. Предлагают проводить до туалета, помочь с рисунком или очень вежливо просят быть аккуратнее с вещами. @Kighla
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Я работаю с детьми из социально незащищенных семей. Даже «проблемные» дети признают свои ошибки и говорят: «Простите, я плохо контролирую гнев». Это очень круто. @red_whiteout
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Они в целом более независимы и более способны к самоанализу. Когда я только начала преподавать, думала, мне просто повезло со студентами: все способные, вовлеченные и любознательные. Но, поработав в 3 университетах на 2 разных континентах, пришла к мысли, что это общая тенденция. Кроме того, они более добры и эмпатичны, и все мои студенты обоих полов довольно зрелые в эмоциональном плане. @Hobbesina
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Стереотипы о сельских школах еще живы, но почти все дети более старательны в плане учебы. Больше не круто получать двойки и заваливать контрольные. Даже деревенские парни, которые никогда не уедут с фермы и не собираются в колледж, переживают за свои оценки. @Anifus
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«К гикам и ботанам относятся спокойнее». — «В моей школе у таких детей больше всего друзей». @ZoiSarah, @eat_crap_donkey
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Дети не боятся признаваться в любви к родителям. У меня в классе был крутой футболист, и он как-то сказал: «Люблю маму, она мой лучший друг!» Я вижу, как постепенно исчезает установка «фу, мои родители отстойные». @ikelazarus
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Я учу старшеклассников и просто восхищаюсь способностью подрастающего поколения превращать все, буквально все, в мем. @logancook44
Если вы работаете с детьми и подростками, расскажите, какие положительные отличия юного поколения вы замечаете?