Учителя рассказали, как сильно современная молодежь отличается от всех предыдущих поколений

Они в целом более независимы и более способны к самоанализу. Когда я только начала преподавать, думала, мне просто повезло со студентами: все способные, вовлеченные и любознательные. Но, поработав в 3 университетах на 2 разных континентах, пришла к мысли, что это общая тенденция. Кроме того, они более добры и эмпатичны, и все мои студенты обоих полов довольно зрелые в эмоциональном плане. @Hobbesina