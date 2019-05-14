История олимпийского спортсмена, которого воспитали как девочку, потому что не смогли определить пол

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Примерно 2 % населения планеты являются интерсекс-людьми (для сравнения: столько же имеют природный рыжий цвет волос). Это означает, что их пол определить не представляется возможным, так как половые признаки этих людей отличаются от типичного строения мужского или женского тела. Эта физиологическая особенность может проявиться уже при рождении, а иногда — лишь в пубертатном возрасте, когда организм начинает ускоренно расти. Представить, что творится в душе такого подростка, да и взрослого человека, крайне трудно. Они сталкиваются с дискриминацией, банальным унижением и нередко становятся изгоями.

Мы в AdMe.ru узнали детали непростой жизни немецкого олимпийского спортсмена, который был интерсекс-человеком, и нашли художественный фильм по мотивам этой истории, о котором расскажем в конце статьи.

Детство

20 ноября 1918 года в немецком городе Бремен родился ребенок, у которого не удалось определить пол. По признанию отца семейства, акушерка сначала сказала: «Это мальчик!» — а еще через 5 минут передумала: «Да нет, все-таки девочка». И новорожденному дали имя Дора. Только спустя год педиатр внимательно рассмотрел младенца и вынес окончательный вердикт, очень похожий на суждение акушерки: «Ну пускай будет девочка!» Примерно в этот момент жизнь будущего Генриха Ратьена покатилась под откос. Дело в том, что половые органы ребенка не поддавались точной идентификации. Проще говоря, они не были ни женскими, ни мужскими. Почему врач решил причислить малыша к прекрасной половине человечества — неизвестно. Так или иначе, в семье Ратьенов уже было три дочки и супруги не возражали против появления четвертой.

Взросление

Шли годы, Дора взрослела и не понимала, почему ее наряжают в платья и заплетают ей косы. Внутри она всегда чувствовала себя парнем, хоть и не заговаривала об этом с родителями. Природа также подсказывала окружающим, что перед ними далеко не милая девочка: грудь у нее не формировалась совершенно, а голос в подростковом возрасте неожиданно начал ломаться.

Родители по-прежнему ничего не замечали или же скорее делали вид, что не замечают. Дора тем временем решила во что бы то ни стало стать спортсменкой и даже выиграла местный чемпионат по прыжкам в высоту. Это был триумф, сопряженный с большим психологическим дискомфортом. Ей было трудно скрывать от окружающих свою маскулинность: в ду́ше Дора никогда не раздевалась, даже в белье перед девушками-спортсменками не решалась появиться. О романтических отношениях не шла речь вообще.

Юность

Едва Доре исполнилось 18 лет, как она попала в олимпийский резерв Германии. В 1936 году она выступала на Олимпийских играх и заняла 4-е место, а спустя 2 года на соревнованиях в Европе установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин.

После соревнований Дора возвращалась домой на поезде. При виде нее кондуктор вызвал полицию: бдительный сотрудник железной дороги решил, что в женском платье едет мужчина. Об инциденте прознал спортивный комитет и обвинил Дору в мошенничестве. На юную спортсменку завели уголовное дело и принудили к обследованию на предмет определения пола. Комиссия медиков утвердила: несмотря на большой шрам в паху, это все-таки мужчина.

Вопрос о шраме многим СМИ не давал покоя. Но тайна так и осталась тайной. По некоторым догадкам, при родах произошла травма, вследствие которой мальчик и «стал» девочкой.

Зрелость

Результаты комиссии повергли Дору в эйфорию: исполнилась ее давнишняя мечта. Она мгновенно сменила имя, получила новые документы и с 11 января 1939 года официально «превратилась» в Генриха Ратьена. Генрих прожил насыщенную жизнь: прошел всю Вторую мировую, вернулся к родителям в провинцию и до самого конца заведовал семейным трактиром. Детей в силу физиологических особенностей и отсутствия каких-либо отношений у него не было.

Бонус

Так изобразили Дору Ратьен (слева) в кино.

Фильм, снятый по мотивам жизни Генриха Ратьена, называется «Берлин-36». Если решите его посмотреть, помните, что кинокартина сильно искажает реальные события и является по большей части красивой выдумкой сценаристов.

Как видите, в этой истории больший дискомфорт принесли человеку родители, которые наряжали его девочкой, а вовсе не его природные особенности. А, на ваш взгляд, как они должны были поступить?