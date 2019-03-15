У каждой страны есть философия счастья. Мы выбрали 7, которым можно начать следовать прямо сейчас

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У каждого человека свое представление о счастье. В некоторых государствах есть даже настоящие министерства счастья, задача которых как раз — делать так, чтобы люди были довольны своей жизнью. При этом далеко не все знают, что в мире существуют еще и национальные концепции счастья, которые предлагают готовые рецепты того, как можно начать радоваться жизни и избавиться от стресса.

AdMe.ru постарался и собрал наиболее интересные концепции счастья со всего мира, чтобы каждый из вас обязательно нашел что-нибудь полезное для себя.

Калсарикянни (Финляндия)

Если попробовать перевести это сложное слово, то получится примерно такое значение: «распитие спиртных напитков в нижнем белье без малейшего намерения выходить из дома». В отличие от других скандинавских концепций счастья, калсарикянни не предполагает красивой картинки с камином и уютным пледом — тут все ближе к реальной жизни. Рецепт счастья по калсарикянни: Придя вечером домой, переоденьтесь в любимую удобную одежду. Пижама и шерстяные носки — идеальный вариант. Откройте бутылку вина. Можно, конечно, и другого, более крепкого напитка, но тут важна мера. Завтра вам не должно быть плохо от того, что сегодня вы будете испытывать счастье. Возьмите чипсы, шоколадные батончики и конфеты — в общем, то, что не относится к правильному питанию. Сегодня можно. Включите приятную музыку или посмотрите видео с забавными зверюшками. Нужно создать фон. И теперь можно расслабиться и отпустить все проблемы.

Синрин-йоку (Япония)

«Синрин-йоку» переводится с японского как «лесные ванны». Суть данной терапии в наслаждении природой и поиске единения с ней. Это уникальный метод борьбы с депрессией и стрессом без таблеток и врачей. Лесная терапия официально признана в Японии и Южной Корее. Научно доказано, что она снижает агрессию, уровень гормонов стресса в крови, но при этом повышаются продуктивность и иммунитет. А радость от общения с деревьями ощущается дольше, чем от повышения зарплаты. Рецепт счастья по синрин-йоку: Зайдите в лес. Найдите укромное место. Попробуйте «вобрать» лес в себя, включите все свои 5 чувств: посмотрите вокруг, вдохните полной грудью, прислушайтесь, дотроньтесь до дерева, попробуйте воздух на «вкус». Закройте глаза и ощутите умиротворение и гармонию. Займитесь тем, что вам больше всего нравится: гуляйте, рисуйте, медитируйте. Выполните дыхательную гимнастику.

Икигай (Япония)

«Икигай» дословно переводится с японского как «смысл жизни». Однако гораздо ближе другое значение — «то, ради чего хочется вставать по утрам». Это может быть запах кофе, с которого вы начинаете свой день, глобальные проекты на работе или ваш питомец. Когда человек находит свой икигай, он избавляется от разрушительных привычек и депрессии, не может дождаться начала следующего дня, чтобы заняться любимым делом. Рецепт счастья по икигай: Начните утро с любимых лакомств. Так вам приятнее будет встать рано, а день начнется правильно — с хорошего настроения. Впустите небольшие изменения в свою жизнь, например ежедневно выделяйте час на хобби. Разбудите в себе ребенка: станьте смелым, любопытным, независимым от чужого мнения. Но помните, что нельзя стать счастливым, навредив окружающим. Радуйтесь мелочам. Всегда полностью отдавайтесь тому, чем сейчас занимаетесь и что вам нравится. Пусть сам процесс станет целью.

Люкке (Дания)

«Люкке» с датского переводится как «счастье». Суть концепции сводится к тому, чтобы достичь вселенского удовольствия и ежедневной радости от жизни в чистом виде. Рецепт счастья по люкке. Из того, что вы можете сделать прямо сейчас: сходите в гости к соседям и угостите их чем-то вкусным или скажите близким приятные слова. Можно еще улыбнуться незнакомцу. В глобальном смысле стоит сменить работу, если ваша не нравится, и перестать покупать «статусные» вещи только лишь потому, что они есть у всех. Не захламляйте свою жизнь во всех смыслах. И не ограничивайте себя навязанными условностями.

Палли-палли (Южная Корея)

Если для некоторых стран счастье заключается в умении наслаждаться моментом, быть неторопливым и спокойным, то для Южной Кореи все наоборот. Жители этого государства вечно куда-то спешат. «Палли-палли» можно перевести как «быстрее-быстрее». Корейцы не любят ждать. Отсюда популярность блиц-свиданий, языковых курсов, обещающих научить иностранному чуть ли не за несколько недель. А что говорить о доставщиках пиццы и интернет-заказов! Чтобы конкурировать с ними в скорости, сети McDonald’s пришлось создать собственную курьерскую доставку. Рецепт счастья по палли-палли: Основная заповедь — не упускайте возможности и используйте их быстро. И чтобы нормально жить на таких высоких скоростях, соблюдайте следующие правила: живите по расписанию; хорошо питайтесь и не жертвуйте временем на еду, почаще пойте (в душе, по дороге на работу, в караоке). Не переставайте учиться, но делайте это прилежно.

Кюри (Шотландия)

«Кюри» по-шотландски означает «свернуться клубочком», «прижаться». Конечно, в стране с суровым северным климатом важную роль играет уют. Однако это лишь одна из составляющих. Не менее ценным в данной концепции счастья является единение с природой, общение с животными и контакт человека со своим наследием. Тут важны ритуалы, традиции, родная земля. Рецепт счастья по кюри: Выйдите на прогулку вместе с собакой в какое-нибудь красивое место на природе. Не думайте о холоде или мошкаре — не концентрируйтесь на неприятных мелочах. Включите приятную музыку или послушайте звуки природы. Вечером сходите с друзьями в кафе и обсудите какие-нибудь интересные идеи, поделитесь своими. И обязательно уважайте историю и не забывайте о связи с предками.

Филотимо (Греция)

С греческого «филотимо» переводится примерно как «достоинство, честность, гордость». Однако эквивалент подобрать трудно, так как даже жители страны вкладывают в это понятие что-то свое. Основной смысл — уважение к себе и своим друзьям, чувство общности и родства и, конечно, гордость за себя и других. Рецепт счастья по филотимо: Каждый день формулируйте по 2–3 позитивные мысли (можно записывать в дневник), будьте услужливыми и гостеприимными. А если ваш друг на вопрос: «Как дела?» — ответит: «Неплохо» — обязательно уточните, чем вы можете помочь, и угостите его вкусным супом или пирожным.

Рецепт счастья от Далай-ламы

Известный духовный лидер, к которому прислушиваются многие, независимо от культуры и национальности, считает, что принципы счастливой жизни в следующем: «К чему печалиться, если все можно еще поправить? И к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя?»

«Каждый день всем выпадает шанс начать сначала. Каждый день — наш день рождения».

«Надо учиться концентрироваться и избегать „блуждания ума“. На это, кстати, направлены большинство практик медитации. Стоит полностью отдаваться моменту, в котором мы сейчас живем».

«Надо уметь быть щедрым и помогать другим. Истинно счастливым человеком можно стать только среди других людей».

А какой рецепт счастья у вас?