У Голливуда есть несколько секретов, о которых звезды предпочитают молчать

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Наверное, каждый хотел бы стать актером и попасть в Голливуд. Блеск, гламур и слава — звучит как предел мечтаний. Но это не так. В действительности кино — это безжалостная индустрия, со своими секретами, о которых редко пишут в газетах и обсуждают на публике.

AdMe.ru расскажет вам о нескольких фактах, показывающих обратную сторону звездной жизни, о которой молчат знаменитости.

Посетители церемонии вручения «Оскара» ненастоящие

Если вы мечтали посетить церемонию вручения «Оскара», то у вас есть все шансы. К тому же вам еще и заплатят. Правда, отбор тут довольно жесткий, и подойти к звездам вам не дадут. Перед началом церемонии идет отбор людей, которым будут платить деньги ($ 125 в час), чтобы те занимали нужные места в зале и выполняли определенные команды. Их инструктируют, когда и как долго они должны хлопать и какие эмоции должны изображать. Все это для того, чтобы сделать событие идеальным и гламурным для телетрансляции. То же самое происходит с телевизионными шоу. Правда, требования к кандидатам и плата там намного меньше.

Звезды часто скрывают свои психические расстройства

Многие звезды страдают психическими заболеваниями, но не рассказывают об этом, чтобы сохранить свой имидж и казаться публике идеальными. Однажды Хэлли Берри рассказала, что думала о самоубийстве: «Я сидела в машине, зная, что она наполняется газом, как вдруг перед моими глазами возникло лицо мамы. Она многим пожертвовала ради своих детей, и закончить свою жизнь вот так было бы верхом эгоизма с моей стороны». Другие известные звезды — Дрю Бэрримор, Кетрин Зета-Джонс и Маколей Калкин — также пытались свести счеты с жизнью, но вовремя обратились за помощью.

Жестокость в отношении животных

Фраза «Ни одно животное во время съемок не пострадало» появилась не просто так. Дело в том, что при съемках фильма специально, по случайности или в результате неправильного ухода нередко погибает как минимум одно или несколько десятков различных животных. Так, тигр в знаменитом фильме «Жизнь Пи» был буквально истощен и обезвожен из-за неправильного ухода. Во время съемок фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» погибло 27 животных из-за обезвоживания, потому что их оставили без присмотра на несколько дней. А во время съемок фильма «Пираты Карибского моря» из-за взрывных спецэффектов погибли тысячи морских обитателей.

Нелегальные вещества могут быть включены в бюджет фильма

Знаменитости могут иметь свободный доступ к наркотикам класса А. Все, что нужно сделать, — это всего лишь телефонный звонок. А все расходы оплатит компания. Именно поэтому многие звезды испытывают зависимость, с которой часто не могут справиться. В интервью журналу People в 1980 году Джек Николсон признался, что во время съемок фильма «Сияние» он был настолько зависим от кокаина, что его реабилитация составила тысячи долларов и была включена в бюджет фильма.

Фальшивые романы знаменитостей

Нам нравится, когда мы видим двух звезд вместе. Особенно когда роман начинается в фильме и выходит за его пределы, в реальную жизнь. Вот только часто такие романы являются не более чем рекламной кампанией. Подделки агентства, чтобы повысить интерес публики к фильму. Такое произошло с актерами фильма «Сумерки». Поклонники были просто в восторге, когда увидели Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона вместе в обычной жизни. Однако спустя год, когда пара рассталась, актриса призналась, что ее всеми способами подталкивали к этим отношениям. Другой пример — роман Дженнифер Энистон и Винса Вона на протяжении всего рекламного тура фильма «Развод по-американски». После премьеры фильма отношения закончились. То же самое было с такими звездными парами, как Тейлор Свифт и Том Хиддлстон, Ванесса Хадженс и Зак Эфрон.

Знаменитость может уйти от закона

Актер Мэттью Бродерик в августе 1987 года ехал с отдыха в Ирландии не по той стороне дороги. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в результате погибли 2 человека. Однако впоследствии актеру пришлось заплатить всего лишь штраф в $ 175. На самом деле студии платят огромные деньги, чтобы замять скандалы и вытащить знаменитостей буквально из любой ситуации или скрыть их уголовное прошлое. Например, в 16 лет Марк Уолберг в драке лишил одного человека зрения. Его приговорили к 2 годам тюрьмы, но отбыл всего 45 дней.

Голливудская мечта