Традиции, от которых все уже устали, но пока стесняются отказаться

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Менять фамилию после свадьбы, в обязательном порядке посещать дни рождения всех тетушек и обязательно говорить «Будь здоров!» чихнувшему другу... Вполне естественные вещи, не так ли? Но дело в том, что многие традиции имеют свойство со временем устаревать. И вот уже многие из нас начинают воспринимать их как глупые и абсурдные.

Мы в AdMe.ru прислушались к диалогам пользователей Reddit, чтобы узнать, от каких традиций и привычек уже вполне можно отказаться.

1. Выбрасывать кучу денег на проведение свадьбы

Взять кредит на пышную свадьбу и надеяться, что она окупится? Сейчас многие не готовы влезать в долги, чтобы «все было как у людей». Все больше современных молодоженов предпочитают устроить милый семейный праздник или махнуть на сэкономленные деньги в романтическое путешествие. «Я никогда не понимал, почему свадьба должна быть такой масштабной и дорогой. Что не так с простой свадебной церемонией? Я думаю, что будет намного лучше потратить эти деньги на обустройство семейного гнездышка, вместо того чтобы выкинуть их на несколько часов удовольствия». В моду входят скромные тематические свадьбы или «зеленые торжества», когда организаторы намеренно отказываются от бумажных приглашений, шариков, бантиков и прочего мусора, который может нанести вред окружающей среде.

2. Устраивать пышные праздники для маленьких детей

Вряд ли ребенок запомнит праздники, которые будут закатывать родители в первые годы его жизни. «Это больше для взрослых, чтобы отметить тот факт, что они являются родителями». Масштабные вечеринки для детей понемногу выходят из моды. Вместо этого предлагается устроить простой праздник с прятками и догонялками. Желательно на свежем воздухе. Просто родители наконец-то подсчитали, во сколько им обходятся наряды для сказочных принцесс, специально приглашенные аниматоры, гирлянды из воздушных шаров и шикарные торты. Эти средства многие предпочитают отложить на обучение ребенка в институте или колледже.

3. Уважать всех без исключения родственников

Не все готовы поддерживать теплые отношения с надоевшими дядюшками и ворчливыми тетушками. «От меня ожидают проявления уважения к членам семьи, которые постоянно твердят, что я живу неправильно. Да ни за что!» Кстати, в эту же категорию попадают обязательные семейные обеды. Вместо них многие предпочитают провести время в дружеском кругу или с теми из родственников, кого они действительно любят и уважают.

4. Менять фамилию при вступлении в брак

Отказ брать новую фамилию чаще всего связывают с необходимостью менять целую кучу документов — от паспорта до водительских прав, а заодно подтверждать выданные на девичью фамилию «корочки» о профессиональном образовании. И все эти не очень приятные хлопоты выпадают на медовый месяц! «Почему кто-то из вас должен менять свою фамилию? Я женат, но мы оба сохранили наши собственные имена. Это не имеет никакого отношения к нашему браку или к тому, как мы относимся друг к другу». Правда, с появлением детей некоторые пары пересматривают свое отношение к этому вопросу и все-таки решают объединиться под одной фамилией.

5. Застилать кровать по утрам

Как ни странно, именно эта традиция вызвала больше всего споров. Многие называют ежеутреннее приведение постели в порядок бессмысленным занятием. «Мы застилаем постель и уходим на работу, а наша собака в это время стаскивает все подушки на середину кровати, делает себе „гнездо“ и спит в нем весь день. Когда мы возвращаемся с работы, я спрашиваю жену: „Ну и в чем был смысл застилать кровать?“». Кстати, ученые тоже активно спорят по этому поводу. Недавно группа специалистов из Кингстонского университета провела исследование, в ходе которого обнаружила, что застеленные сразу же после пробуждения кровати становятся настоящим раем для пылевых клещей, ведь они любят влажность и тепло. Тем, кто не мыслит жизни без уборки постели по утрам, лучше пойти на компромисс: не застилать кровать в первые 5 минут после подъема, а дать ей немного проветриться.

6. Проводить корпоративы, после которых стыдно смотреть в глаза коллегам

Перебрать на корпоративе и проснуться звездой YouTube? Руководители считают, что это не тот опыт, который необходим их сотрудникам, и всеми силами стараются сокращать количество алкоголя на вечеринках. Сейчас в моду входят «умные» корпоративы, которые объединяют сотрудников на мастер-классах, тренингах и творческих мероприятиях или вовлекают в активные виды спорта. «Мы просто садимся на мотоциклы и едем... Мы уже ездили на спортивную рыбалку, учились кайтсерфингу, знакомились со средневековой архитектурой. В этом же году наше путешествие совпало по времени с блюз-байк-фестивалем».

7. Постоянно ныть и жаловаться

Эту вредную привычку некоторые люди умудряются возвести в настоящую традицию. Конечно, никто не мешает поделиться наболевшим с друзьями или родственниками. Но все должно быть в рамках разумного, ведь ученые уже доказали, что привычка постоянно накручивать себя ведет к саморазрушению организма. «У меня знакомая такая. Причем проблем со здоровьем нет, проверялась. Но блин! Как же я от нее устала! Всеми силами стараюсь избегать ее общества. Такое ощущение, что она негатив сольет, и ей становится легче. Ну какие тут могут быть советы, кроме как „бери себя в руки и просто перестань ныть“. Волшебной палочки для этого нет, никто за вас этого не сделает». Привычка постоянно пребывать в состоянии стресса приводит к избыточной выработке кортизола. При повышенном уровне этого гормона происходит угнетение иммунной системы, повышается давление, увеличивается риск возникновения сердечных заболеваний, ожирения и диабета. И не забывайте, что когда вы находитесь в компании таких «жалобщиков», вы автоматически заражаетесь их настроением. Поэтому лучше окружать себя позитивными и светлыми людьми, а накопившееся нервное напряжение можно сбрасывать с помощью занятий спортом.

8. Устраивать поборы на свадьбах

На таких торжествах гости хотят праздновать и радоваться за жениха и невесту. А вместо этого им часто приходится чувствовать себя виноватыми из-за того, что они положили в конвертик слишком мало денег или не купили очередной кусок свадебного торта. «Есть такая штука — dollar dance. Это когда люди платят деньги за танец с женихом или невестой. Вроде бы он предназначен для того, чтобы помочь молодоженам в финансовом плане, но воспринимается как самое настоящее попрошайничество». В последнее время становится хорошим тоном обменивать танец с невестой на мягкую игрушку. После торжества молодожены передают эти подарки в детские дома или благотворительные организации.

9. Отмечать праздники «как принято»

Не все готовы отмечать день рождения в кругу семьи и готовить 33 перемены блюд для гостей. Не каждому нравится бегать по городу в поисках елки под Новый год и толкаться в торговых центрах, нагружая корзинки горами продуктов. «Зачем тратить лишние деньги на то, что предлагают нам магазины? Расслабьтесь, приготовьте простой обед или закажите что-нибудь вкусное. Главное, сделать это с любовью». Согласитесь, небо не рухнет на землю, если вы позволите себе не звать кучу гостей на новогодние праздники, а проваляетесь эти дни в пижаме или всей семьей поиграете в снежки на природе. И день рождения станет гораздо веселее, если отметить его именно так, как хочется вам. Например, рвануть куда-нибудь в турпоход или провести пару дней на морском побережье.

10. Говорить «Будь здоров!», когда кто-то чихнул

Есть мнение, что привычка желать здоровья чихнувшему человеку пришла из Средних веков. «Эта традиция пришла из Европы, когда там гуляла черная чума. Все знали, что когда люди чихают или кашляют, то они заболели. А если люди заболели, они практически неизбежно умрут. Получается, вы хотя бы благословляете их в надежде, что они смогут выздороветь». Желать здоровья или благословлять при чихании изначально было принято практически во всех странах мира, за исключением, пожалуй, Кореи и Японии: здесь считается хорошим тоном не реагировать на подобные физиологические проявления.

Вы согласны, что именно эти привычки и традиции уже не нужны современному человеку? А может быть, у вас есть чем дополнить этот список?