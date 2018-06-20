Традиции, от которых все уже устали, но пока стесняются отказаться
Менять фамилию после свадьбы, в обязательном порядке посещать дни рождения всех тетушек и обязательно говорить «Будь здоров!» чихнувшему другу... Вполне естественные вещи, не так ли? Но дело в том, что многие традиции имеют свойство со временем устаревать. И вот уже многие из нас начинают воспринимать их как глупые и абсурдные.
Мы в AdMe.ru прислушались к диалогам пользователей Reddit, чтобы узнать, от каких традиций и привычек уже вполне можно отказаться.
1. Выбрасывать кучу денег на проведение свадьбы
Взять кредит на пышную свадьбу и надеяться, что она окупится? Сейчас многие не готовы влезать в долги, чтобы «все было как у людей». Все больше современных молодоженов предпочитают устроить милый семейный праздник или махнуть на сэкономленные деньги в романтическое путешествие.
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«Я никогда не понимал, почему свадьба должна быть такой масштабной и дорогой. Что не так с простой свадебной церемонией? Я думаю, что будет намного лучше потратить эти деньги на обустройство семейного гнездышка, вместо того чтобы выкинуть их на несколько часов удовольствия».
В моду входят скромные тематические свадьбы или «зеленые торжества», когда организаторы намеренно отказываются от бумажных приглашений, шариков, бантиков и прочего мусора, который может нанести вред окружающей среде.
2. Устраивать пышные праздники для маленьких детей
Вряд ли ребенок запомнит праздники, которые будут закатывать родители в первые годы его жизни.
- «Это больше для взрослых, чтобы отметить тот факт, что они являются родителями».
Масштабные вечеринки для детей понемногу выходят из моды. Вместо этого предлагается устроить простой праздник с прятками и догонялками. Желательно на свежем воздухе.
Просто родители наконец-то подсчитали, во сколько им обходятся наряды для сказочных принцесс, специально приглашенные аниматоры, гирлянды из воздушных шаров и шикарные торты. Эти средства многие предпочитают отложить на обучение ребенка в институте или колледже.
3. Уважать всех без исключения родственников
Не все готовы поддерживать теплые отношения с надоевшими дядюшками и ворчливыми тетушками.
- «От меня ожидают проявления уважения к членам семьи, которые постоянно твердят, что я живу неправильно. Да ни за что!»
Кстати, в эту же категорию попадают обязательные семейные обеды. Вместо них многие предпочитают провести время в дружеском кругу или с теми из родственников, кого они действительно любят и уважают.
4. Менять фамилию при вступлении в брак
Отказ брать новую фамилию чаще всего связывают с необходимостью менять целую кучу документов — от паспорта до водительских прав, а заодно подтверждать выданные на девичью фамилию «корочки» о профессиональном образовании. И все эти не очень приятные хлопоты выпадают на медовый месяц!
- «Почему кто-то из вас должен менять свою фамилию? Я женат, но мы оба сохранили наши собственные имена. Это не имеет никакого отношения к нашему браку или к тому, как мы относимся друг к другу».
Правда, с появлением детей некоторые пары пересматривают свое отношение к этому вопросу и все-таки решают объединиться под одной фамилией.
5. Застилать кровать по утрам
Как ни странно, именно эта традиция вызвала больше всего споров. Многие называют ежеутреннее приведение постели в порядок бессмысленным занятием.
- «Мы застилаем постель и уходим на работу, а наша собака в это время стаскивает все подушки на середину кровати, делает себе „гнездо“ и спит в нем весь день. Когда мы возвращаемся с работы, я спрашиваю жену: „Ну и в чем был смысл застилать кровать?“».
Кстати, ученые тоже активно спорят по этому поводу. Недавно группа специалистов из Кингстонского университета провела исследование, в ходе которого обнаружила, что застеленные сразу же после пробуждения кровати становятся настоящим раем для пылевых клещей, ведь они любят влажность и тепло.
Тем, кто не мыслит жизни без уборки постели по утрам, лучше пойти на компромисс: не застилать кровать в первые 5 минут после подъема, а дать ей немного проветриться.
6. Проводить корпоративы, после которых стыдно смотреть в глаза коллегам
Перебрать на корпоративе и проснуться звездой YouTube? Руководители считают, что это не тот опыт, который необходим их сотрудникам, и всеми силами стараются сокращать количество алкоголя на вечеринках.
Сейчас в моду входят «умные» корпоративы, которые объединяют сотрудников на мастер-классах, тренингах и творческих мероприятиях или вовлекают в активные виды спорта.
- «Мы просто садимся на мотоциклы и едем... Мы уже ездили на спортивную рыбалку, учились кайтсерфингу, знакомились со средневековой архитектурой. В этом же году наше путешествие совпало по времени с блюз-байк-фестивалем».
7. Постоянно ныть и жаловаться
Эту вредную привычку некоторые люди умудряются возвести в настоящую традицию. Конечно, никто не мешает поделиться наболевшим с друзьями или родственниками. Но все должно быть в рамках разумного, ведь ученые уже доказали, что привычка постоянно накручивать себя ведет к саморазрушению организма.
- «У меня знакомая такая. Причем проблем со здоровьем нет, проверялась. Но блин! Как же я от нее устала! Всеми силами стараюсь избегать ее общества. Такое ощущение, что она негатив сольет, и ей становится легче. Ну какие тут могут быть советы, кроме как „бери себя в руки и просто перестань ныть“. Волшебной палочки для этого нет, никто за вас этого не сделает».
Привычка постоянно пребывать в состоянии стресса приводит к избыточной выработке кортизола. При повышенном уровне этого гормона происходит угнетение иммунной системы, повышается давление, увеличивается риск возникновения сердечных заболеваний, ожирения и диабета.
И не забывайте, что когда вы находитесь в компании таких «жалобщиков», вы автоматически заражаетесь их настроением. Поэтому лучше окружать себя позитивными и светлыми людьми, а накопившееся нервное напряжение можно сбрасывать с помощью занятий спортом.
8. Устраивать поборы на свадьбах
На таких торжествах гости хотят праздновать и радоваться за жениха и невесту. А вместо этого им часто приходится чувствовать себя виноватыми из-за того, что они положили в конвертик слишком мало денег или не купили очередной кусок свадебного торта.
- «Есть такая штука — dollar dance. Это когда люди платят деньги за танец с женихом или невестой. Вроде бы он предназначен для того, чтобы помочь молодоженам в финансовом плане, но воспринимается как самое настоящее попрошайничество».
В последнее время становится хорошим тоном обменивать танец с невестой на мягкую игрушку. После торжества молодожены передают эти подарки в детские дома или благотворительные организации.
9. Отмечать праздники «как принято»
Не все готовы отмечать день рождения в кругу семьи и готовить 33 перемены блюд для гостей. Не каждому нравится бегать по городу в поисках елки под Новый год и толкаться в торговых центрах, нагружая корзинки горами продуктов.
- «Зачем тратить лишние деньги на то, что предлагают нам магазины? Расслабьтесь, приготовьте простой обед или закажите что-нибудь вкусное. Главное, сделать это с любовью».
Согласитесь, небо не рухнет на землю, если вы позволите себе не звать кучу гостей на новогодние праздники, а проваляетесь эти дни в пижаме или всей семьей поиграете в снежки на природе. И день рождения станет гораздо веселее, если отметить его именно так, как хочется вам. Например, рвануть куда-нибудь в турпоход или провести пару дней на морском побережье.
10. Говорить «Будь здоров!», когда кто-то чихнул
Есть мнение, что привычка желать здоровья чихнувшему человеку пришла из Средних веков.
- «Эта традиция пришла из Европы, когда там гуляла черная чума. Все знали, что когда люди чихают или кашляют, то они заболели. А если люди заболели, они практически неизбежно умрут. Получается, вы хотя бы благословляете их в надежде, что они смогут выздороветь».
Желать здоровья или благословлять при чихании изначально было принято практически во всех странах мира, за исключением, пожалуй, Кореи и Японии: здесь считается хорошим тоном не реагировать на подобные физиологические проявления.
Вы согласны, что именно эти привычки и традиции уже не нужны современному человеку? А может быть, у вас есть чем дополнить этот список?
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