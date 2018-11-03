20+ топовых цитат с «Башорга», над которыми мы хохотали в юности (Но актуальны они и по сей день)

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Наверное, не сыскать такого интернет-пользователя начала 2000-х, который не знал бы про сайт bash.org.ru. Сейчас это bash.im, а мы называли его просто «Башорг», «БАШ» или «БОР». Ночами напролет зачитывались этими мини-историями под писк модема и недовольные окрики родителей: «Чего ты смеешься в 2 часа ночи?» Меткие словечки моментально расходились по компашкам, а настроение после прочтения поднималось на весь день. В нашей статье мы отобрали цитаты, набравшие больше всего голосов за всю историю существования сайта.