20+ топовых цитат с «Башорга», над которыми мы хохотали в юности (Но актуальны они и по сей день)
Наверное, не сыскать такого интернет-пользователя начала 2000-х, который не знал бы про сайт bash.org.ru. Сейчас это bash.im, а мы называли его просто «Башорг», «БАШ» или «БОР». Ночами напролет зачитывались этими мини-историями под писк модема и недовольные окрики родителей: «Чего ты смеешься в 2 часа ночи?» Меткие словечки моментально расходились по компашкам, а настроение после прочтения поднималось на весь день. В нашей статье мы отобрали цитаты, набравшие больше всего голосов за всю историю существования сайта.
Мы в AdMe.ru получили истинное удовольствие, готовя для вас эту статью,но самое интересное оставили под конец.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Может, и у вас есть любимые цитаты? Поделитесь с нами в комментариях.