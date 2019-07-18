Джейми Оливер и другие звезды больше не едят мясо по понедельникам. И вам советуют поступить так же

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Сегодня все больше людей начинают понимать, насколько важно заботиться об экологии, чтобы сохранить нашу планету для потомков. Однако некоторые мероприятия по сохранению окружающей среды выглядят довольно сложными: нам нужно тратить деньги на специальные экотовары или отказываться от поездок на машине. К сожалению, не все способны на такие подвиги. Но есть еще один способ, который поможет спасти планету, не меняя своей жизни.

AdMe.ru вдохновился благородным начинанием голливудских знаменитостей. Кто знает, может быть, вы тоже захотите присоединиться к этим достойным людям и сделать наш мир чуточку лучше.

В 2009 году музыкант Пол Маккартни вместе с дочерьми Стеллой и Мэри создал некоммерческую организацию Meat Free Monday («Понедельник без мяса»).

Недавно организация отметила 10-летний юбилей. За это время к движению уже успели присоединиться звезды Голливуда и знаменитости со всего мира. В #MeatFreeMonday участвуют Том Хэнкс, Джейми Оливер, Вуди Харрельсон, Орландо Блум, Билли Айлиш и другие.

«Это очень простой и удобный способ потреблять меньше мяса для тех, кто не придерживается полноценной вегетарианской или веганской диеты. Не есть мясо по понедельникам — что может быть проще? Давайте просто попробуем». Том Хэнкс

«„Понедельник без мяса“ — блестящий предлог для того, чтобы сосредоточиться на разнообразии овощей. Из них тоже можно приготовить блюда с ярким ароматом и замечательной текстурой». Джейми Оливер

Главная идея движения заключается в том, что хотя бы раз в неделю следует отказываться от мясных продуктов и тем самым уменьшить вред, который наносят экологии сельское хозяйство и непомерные аппетиты человечества. Вот 5 причин, по которым звезды раз в неделю становятся вегетарианцами и вам советуют поступать так же: Экономия бюджета. Среднестатистическая семья тратит на мясо гораздо больше денег, чем на те же овощи или бобовые. Однако частичный переход на вегетарианскую диету помогает сэкономить приличную сумму.

Среднестатистическая семья тратит на мясо гораздо больше денег, чем на те же овощи или бобовые. Однако частичный переход на вегетарианскую диету помогает сэкономить приличную сумму. Польза для планеты — предотвращение глобального потепления и таяния льдов. Эксперты говорят, что животноводство — один из главных факторов возникновения экологических проблем. Все дело в парниковых газах: от 14 до 51 % всех выбросов этих газов приходится на коров. Чем больше ферм, тем стремительнее меняется климат на нашей планете. Если человечество не одумается, то уже к 2050 году изменения климата станут катастрофическими.

Эксперты говорят, что животноводство — один из главных факторов возникновения экологических проблем. Все дело в парниковых газах: от 14 до 51 % всех выбросов этих газов приходится на коров. Чем больше ферм, тем стремительнее меняется климат на нашей планете. Если человечество не одумается, то уже к 2050 году изменения климата станут катастрофическими. Забота о животных. Сельское хозяйство иногда безжалостно относится к животным: скот и птица содержатся в переполненных стойлах / клетках и никогда не видят солнечного света.

Польза для здоровья. Организации, которые занимаются охраной здоровья, рекомендуют всем нам сократить потребление мяса. В результате одного исследования выяснилось, что если есть мясо не чаще 4 раз в неделю, то риск развития болезней сердца, онкологических заболеваний и инсульта существенно снижается.

Организации, которые занимаются охраной здоровья, рекомендуют всем нам сократить потребление мяса. В результате одного исследования выяснилось, что если есть мясо не чаще 4 раз в неделю, то риск развития болезней сердца, онкологических заболеваний и инсульта существенно снижается. Сохранение вымирающих видов. Сельскохозяйственные угодья (поля и фермы) каждый год захватывают все больше территорий. Из-за этого редкие виды животных теряют свой дом и в конце концов исчезают с лица Земли.

Активисты Meat Free Monday считают, что для заботы об экологии и судьбах животных вовсе не обязательно навсегда отказываться от мяса и ущемлять себя. Даже небольшое сокращение потребления мясных продуктов может улучшить климат и поможет человечеству жить более осознанно. Однако меню для «растительных» дней должно быть хорошо продумано. Если вы решили есть меньше мяса, замените его продуктами с растительным белком, например фасолью, чечевицей или брокколи.