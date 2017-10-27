Только гений угадает, как использовали эти 10 предметов

Люди всегда были изобретательны и придумывали различные приспособления, чтобы сделать жизнь легче, качественнее и веселее.

AdMe.ru выбрал несколько необычных предметов, созданных людьми. Глядя на них, сложно понять, для чего они предназначены. Сможете угадать?

Что это?

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Ответы:

10. Плевательница

Плевательницы были популярны в Китае еще со времен империи Цин. В XIX веке они были повсюду в США и Европе, где табак еще не курили, а жевали. Но после нашествия «испанки» в 1918 году их посчитали негигиеничными, и плевательницы стали исчезать. На фото вверху — стоматологическая плевательница.

9. Банка для табака

Флакон с крышкой для хранения сухого нюхательного табака — это китайский аналог русской табакерки. Изготавливали такие пузырьки из фарфора, слоновой кости, янтаря, стекла и украшали драгоценными камнями. На фото выше — самая обычная табакерка.

8. Опиумная трубка

С помощью такой трубки и специальной лампы курили опиум. Их изготавливали из слоновой кости, серебра, фарфора, нефрита. Человечество знакомо с опиумом последние 6 тыс. лет, но сегодня этот сильнодействующий наркотик запрещен.

7. Набор анестезиолога

Это походный набор анестезиолога немецкой армии времен Первой мировой войны. В пузырьках хранился хлороформ и другие анестетики. В комплекте есть маска и хлопчатобумажный мешок. На фото выше — современный аппарат.

6. Сфигмограф

С помощью сфигмографа Деджона измеряли пульс и артериальное давление. А вот так выглядит современный тонометр.

5. Стетоскоп

Рене Лаэннек изобрел в 1816 году стетоскоп, с помощью которого врач одним ухом мог прослушать дыхание и ритм сердца пациента. Современный стетоскоп выглядит совсем иначе.

4. Маска позора

В средние века «маски позора» надевали на женщин (а иногда и на мужчин), которые считались слишком сварливыми, сквернословили или грубили в общественных местах, высказывались против властей или лгали. На фото вверху девушки в масках, которые, наоборот, активно выражают свою позицию, но хотят сохранить анонимность.

3. Скарификатор

С помощью скарификатора Малама можно было сделать прививку от оспы. Современные приборы, которыми делают прививки и берут анализы, не такие изящные.

2. Шприц для клизмы

Сложно поверить, но этот красивый отливающий золотом предмет, сделанный из латуни и слоновой кости, выполнял такие приземленные функции. Стоит ли объяснять, что такие шприцы были многоразовыми. На фото — обычная всем известная родная клизма.

1. Шлем джедая

Если вы фанат «Звездных войн», то «шлем джедая» 1980-х годов придется вам по душе. С их помощью врачи проводили МРТ, чтобы лишний раз не вскрывать человеку череп. Чтобы дети не боялись процедуры, шлемы получили такое название. Согласитесь, современный метод МРТ тоже немного космический.

Фото на превью wikipedia, wikimedia

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6 Комментарии
  • 27 октября 2017
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