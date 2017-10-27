Только гений угадает, как использовали эти 10 предметов

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Люди всегда были изобретательны и придумывали различные приспособления, чтобы сделать жизнь легче, качественнее и веселее. AdMe.ru выбрал несколько необычных предметов, созданных людьми. Глядя на них, сложно понять, для чего они предназначены. Сможете угадать?

Что это?

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Ответы:

10. Плевательница

Плевательницы были популярны в Китае еще со времен империи Цин. В XIX веке они были повсюду в США и Европе, где табак еще не курили, а жевали. Но после нашествия «испанки» в 1918 году их посчитали негигиеничными, и плевательницы стали исчезать. На фото вверху — стоматологическая плевательница.

9. Банка для табака

Флакон с крышкой для хранения сухого нюхательного табака — это китайский аналог русской табакерки. Изготавливали такие пузырьки из фарфора, слоновой кости, янтаря, стекла и украшали драгоценными камнями. На фото выше — самая обычная табакерка.

8. Опиумная трубка

С помощью такой трубки и специальной лампы курили опиум. Их изготавливали из слоновой кости, серебра, фарфора, нефрита. Человечество знакомо с опиумом последние 6 тыс. лет, но сегодня этот сильнодействующий наркотик запрещен.

7. Набор анестезиолога

Это походный набор анестезиолога немецкой армии времен Первой мировой войны. В пузырьках хранился хлороформ и другие анестетики. В комплекте есть маска и хлопчатобумажный мешок. На фото выше — современный аппарат.

6. Сфигмограф

С помощью сфигмографа Деджона измеряли пульс и артериальное давление. А вот так выглядит современный тонометр.

5. Стетоскоп

Рене Лаэннек изобрел в 1816 году стетоскоп, с помощью которого врач одним ухом мог прослушать дыхание и ритм сердца пациента. Современный стетоскоп выглядит совсем иначе.

4. Маска позора

В средние века «маски позора» надевали на женщин (а иногда и на мужчин), которые считались слишком сварливыми, сквернословили или грубили в общественных местах, высказывались против властей или лгали. На фото вверху девушки в масках, которые, наоборот, активно выражают свою позицию, но хотят сохранить анонимность.

3. Скарификатор

С помощью скарификатора Малама можно было сделать прививку от оспы. Современные приборы, которыми делают прививки и берут анализы, не такие изящные.

2. Шприц для клизмы

Сложно поверить, но этот красивый отливающий золотом предмет, сделанный из латуни и слоновой кости, выполнял такие приземленные функции. Стоит ли объяснять, что такие шприцы были многоразовыми. На фото — обычная всем известная родная клизма.

1. Шлем джедая

Если вы фанат «Звездных войн», то «шлем джедая» 1980-х годов придется вам по душе. С их помощью врачи проводили МРТ, чтобы лишний раз не вскрывать человеку череп. Чтобы дети не боялись процедуры, шлемы получили такое название. Согласитесь, современный метод МРТ тоже немного космический.