Титулы королевских особ знают практически все. Мы выяснили, как они называют друг друга, когда остаются наедине

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Правителей государств в учебниках истории называют весьма возвышенно: Завоеватель, Освободитель, Отважный или Красивый. Представителей современных монархий таблоиды именуют официально, в соответствии с титулом. Но дома грозные величества и суровые высочества могут иметь совершенно безобидные прозвища.

Мы в AdMe.ru задумались, как же называют друг друга члены самой известной королевской семьи нашего времени не под прицелом телекамер. И оказалось, что знаменитое английское чувство юмора их не подводит.

Королева Елизавета II получила прозвище в честь овоща

Королева Великобритании за свою долгую жизнь успела получить прозвища от каждого поколения домочадцев. В детстве Елизавета не могла выговорить свое длинное имя, выходило нечто похожее на «Лилибет». Вариант прижился, и принцессу стали так звать родители. Когда наследница престола вышла замуж, принц Филипп придумал ей ласковое прозвище Капусточка (Сabbage). Королевские биографы утверждают, что слышали такое обращение лично. Сам принц Филипп, понятно, объяснений по этому поводу не давал, но есть мнение, что все началось с французской фразы «mon petit chou», которую можно перевести и как «милая», и как «капустка». Спустя годы внук Уильям начал называть Елизавету II Гэри (Gary): произнести английское granny, то есть «бабушка», у него не получалось. Сейчас у королевы новое прозвище от правнуков. Они зовут ее Гэн-Гэн (Gan-Gan). Это сокращение от длинного и сложного для малышей слова «прабабушка» (great-grandmother).

Принц Чарльз сохранил домашнее имя в память о страстном романе

Принц Уэльский в домашней обстановке отзывается на несколько прозвищ. Если он слышит имя Фред, значит, его зовет жена. Когда Чарльз был в браке с принцессой Дианой и тайно встречался с Камиллой Паркер-Боулз, ему понадобился конспиративный псевдоним. Так на свет и появился таинственный Фред. Кроме того, иногда наследника британского престола называют просто Па. Это прозвище закрепилось после оговорки принца Гарри: он брал интервью у своего титулованного отца и в рассеянности назвал его в эфире так, как привык дома. И не обошлось без милого прозвища от внуков: они зовут Чарльза «дедушка Уэльс».

Герцогиня Камилла в семье отзывается на псевдоним известной певицы

Герцогиня Корнуольская сохранила в память о тайном романе с нынешним мужем свое конспиративное имя: тогда она звалась Глэдис. Ну и от внуков ей, конечно, тоже досталось. Домашнее прозвище стало известно на одном из благотворительных мероприятий, где в числе гостей была Леди Гага. Во время беседы с ней Камилла призналась, что они в некотором роде тезки: аристократку-бабушку в семье называют просто Гага. Правда, почему именно так, аристократка не пояснила.

Принц Уильям напоминал в детстве австралийское животное

Принц Уильям тоже обладатель нескольких прозвищ. Когда ему было 2 года, семья отправилась с визитом в Австралию. Неуклюжего мальчика прозвали после этой поездки Вомбатом — в честь местного животного. В студенческие времена у него был псевдоним Стив. Говорят, принц представлялся так, пытаясь сохранить анонимность. Сейчас прозвища ему придумывает жена. Пожалуй, самое впечатляющее из них — Лысик (Baldy). Впрочем, по поводу прически принца в семье шутят часто.

Герцогиня Кэтрин получила прозвище в честь морской свинки

Кэтрин, герцогиню Кембриджскую, муж на людях обычно называет ласково: «малышка» или «дорогая». А вот наедине, по его собственному признанию, может припомнить ее школьное прозвище — Пискля (Squeak). Так будущую жену наследника стали звать в честь морской свинки, которая жила у нее дома.

Имена детей Уильяма и Кейт сокращают по-семейному

Домашние прозвища старших детей Уильяма и Кэтрин журналисты тоже сумели выяснить. Первенца в семье называют просто Пи-Джи (PG), сокращенно от «принц Джордж». Шарлотту зовут Лотти или Миньонетт (Mignonette). Последнее можно перевести и как название цветка — «резеда», и как ласковое «маленькая прелесть».

Принц Гарри под тайным прозвищем заходил в соцсети

В детстве принцесса Диана называла младшего сына просто Рыжиком. С возрастом прозвищ прибавилось. Говорят, он использовал имя Спайк, чтобы тайно общаться в соцсетях. А еще друзья зовут его Поттером в честь сказочного волшебника.

Герцогиню Сассекскую метко охарактеризовал тесть

Супруга принца Гарри упоминала в интервью, что мама часто звала ее просто Цветком. В королевской семье она, судя по всему, показала себя леди с крепким нравом. Принц Чарльз прозвал новую родственницу «Вольфрам» (Tungsten) за ее стойкий характер.

Прозвище сына принца Гарри и Меган произвело сенсацию в британских СМИ

Сыну Гарри и Меган только минуло полгода, на публике малыш появляется нечасто. Но во время одного из таких случаев присутствующие услышали, как герцогиня Сассекская назвала сына Буббой. Тут же все сделали вывод, что так мальчика постоянно зовут дома.

Бонус: представителей династии Романовых ласково звали Калач и Селедка

Милые домашние имена были и у других венценосных семей. Так, например, российского императора Александра II родители называли «московским калачом» из-за того, что он родился в Москве. Николай I в письмах просил передавать племянницам приветы от «дядюшки с длинным носом». Сыновей Александра II, великих князей Николая и Владимира, прозвали дома Никса и Кукса. Великого князя Константина Константиновича в семье именовали Селедкой за рост и худобу. А Анастасию Романову ласково окликали Кубышкой.

Мы впечатлены фантазией принца Филиппа, прозвавшего королеву Капусточкой. А вы используете семейные прозвища? Какие самые необычные варианты вам приходилось слышать?