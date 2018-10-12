Тест: Знаете ли вы, что на самом деле означают эти 13 слов?

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Вы знали, что в русском языке есть целых 74 слова, которые начинаются на букву Й (большая часть из них, впрочем, имена собственные), и что практически все слова на букву А пришли к нам из других языков? А сможете ли вы, к примеру, вспомнить слово, в котором аж 7 букв О?

Русский язык постоянно меняется, в нем появляются новые слова и выражения, а значит, и наш словарный запас тоже со временем увеличивается. Мы предлагаем вам пройти тест, который покажет, насколько богат ваш лексикон, и, возможно, позволит узнать что-то новое для себя.