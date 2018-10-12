Тест: Знаете ли вы, что на самом деле означают эти 13 слов?
Вы знали, что в русском языке есть целых 74 слова, которые начинаются на букву Й (большая часть из них, впрочем, имена собственные), и что практически все слова на букву А пришли к нам из других языков? А сможете ли вы, к примеру, вспомнить слово, в котором аж 7 букв О?
Русский язык постоянно меняется, в нем появляются новые слова и выражения, а значит, и наш словарный запас тоже со временем увеличивается. Мы предлагаем вам пройти тест, который покажет, насколько богат ваш лексикон, и, возможно, позволит узнать что-то новое для себя.
AdMe.ru подготовил тест из 13 слов, и истинные значения некоторых из них, возможно, вас удивят.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Кстати, слово, в котором 7 раз встречается буква О, — это «обороноспособность».