Тест: Знаете ли вы, как правильно пишутся эти 12 слов?

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В русском языке есть парочка хитрых наречий, в которых трудно не сделать ошибку. Вся сложность в том, чтобы суметь отличить их от существительных с предлогом и запомнить те, что пишутся раздельно.