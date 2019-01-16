Тест: Знаете ли вы, как правильно пишутся эти 12 слов?

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В русском языке есть парочка хитрых наречий, в которых трудно не сделать ошибку. Вся сложность в том, чтобы суметь отличить их от существительных с предлогом и запомнить те, что пишутся раздельно.

AdMe.ru предлагает проверить свои силы в небольшом тесте на правописание наречий.

1. Как правильно?

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2. Какой вариант верный?

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Подтверждение: Грамота.ру

3. Как следует писать?

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Подтверждение: Грамота.ру

4. Как правильно?

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Подтверждение: Грамота.ру

5. Какой вариант верный?

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Подтверждение: Грамота.ру

6. Как следует писать?

Нажмите, чтобы узнать правильный ответ

Подтверждение: Грамота.ру

7. Как правильно?

Нажмите, чтобы узнать правильный ответ

Подтверждение: Грамота.ру

8. Какой вариант верный?

Нажмите, чтобы узнать правильный ответ

Подтверждение: Грамота.ру

9. Как следует писать?

Нажмите, чтобы узнать правильный ответ

Подтверждение: Грамота.ру

10. Как правильно?

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Подтверждение: Грамота.ру

11. Какой вариант верный?

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Подтверждение: Грамота.ру

12. Как следует писать?

Нажмите, чтобы узнать правильный ответ

Подтверждение: Грамота.ру

Вам удалось ответить правильно на все вопросы? Какое из наречий оказалось самым трудным?

  • 7
  • 43
  • 22
  • 13.2k

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