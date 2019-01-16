Тест: Знаете ли вы, как правильно пишутся эти 12 слов?
В русском языке есть парочка хитрых наречий, в которых трудно не сделать ошибку. Вся сложность в том, чтобы суметь отличить их от существительных с предлогом и запомнить те, что пишутся раздельно.
AdMe.ru предлагает проверить свои силы в небольшом тесте на правописание наречий.
1. Как правильно?
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2. Какой вариант верный?
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3. Как следует писать?
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4. Как правильно?
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5. Какой вариант верный?
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6. Как следует писать?
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7. Как правильно?
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8. Какой вариант верный?
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9. Как следует писать?
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10. Как правильно?
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11. Какой вариант верный?
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12. Как следует писать?
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Вам удалось ответить правильно на все вопросы? Какое из наречий оказалось самым трудным?