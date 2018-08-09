Тест: Сможете ли вы правильно написать слова, в которых ошибаются даже филологи?
В 20-х годах прошлого века быть грамотным было неприлично: считалось, что правильно писать и говорить могли только классовые враги — дворяне и интеллигенция. Сейчас, к счастью, ситуация изменилась, и человек, допускающий кучу ошибок, может даже стать посмешищем. Однако русский язык считается одним из самых сложных в мире, и в нем есть слова, в которых может ошибиться даже круглый отличник.
Мы в AdMe.ru выбрали несколько таких слов, чтобы вы могли проверить свой уровень грамотности. Подсчитайте правильные ответы и ищите результат в конце текста.
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Подсчитайте количество правильных ответов.
- Если их меньше 10, то, скорее всего, по русскому языку у вас была твердая тройка.
- От 10 до 15 правильных ответов: прекрасный вариант, наверняка вы были хорошистом или даже отличником.
- Если вы правильно ответили на все 16 вопросов, вы настоящий знаток русского языка, поздравляем!