Тест: Сможете ли вы правильно написать слова, в которых ошибаются даже филологи?

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В 20-х годах прошлого века быть грамотным было неприлично: считалось, что правильно писать и говорить могли только классовые враги — дворяне и интеллигенция. Сейчас, к счастью, ситуация изменилась, и человек, допускающий кучу ошибок, может даже стать посмешищем. Однако русский язык считается одним из самых сложных в мире, и в нем есть слова, в которых может ошибиться даже круглый отличник.