Тест: Ваше первое действие определит, что вы за человек

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Есть множество вещей, способных дать представление о вашей личности: от ежедневных привычек до языка тела. Даже выбор смартфона может кое-что интересное о вас поведать!

Мы привыкли считать, что в любой ситуации существует только два вида решений — правильное и неправильное. Однако наш тест совсем не про это. Вы не можете выбрать «неправильный» ответ, потому что все они верны. AdMe.ru предлагает вам выбрать одно из четырех действий в ситуации, показанной на картинке ниже, и узнать больше о самих себе.

Что бы вы сделали первым?

1. Выключить кипящий чайник

Если вы выбрали чайник, это может означать, что вы натура горячая и вспыльчивая. Вы быстро и без малейших колебаний принимаете решения, и ничто не способно остановить вас на пути к цели. Вы можете быстро уставать от монотонных занятий. Также вы заботитесь о собственной безопасности и не любите сюрпризов. Вам проще следовать четкому плану, который не предполагает каких-либо неожиданностей.

2. Ответить на телефонный звонок

Выбор этого варианта может говорить о том, что вы сосредоточенный и дипломатичный человек. Вам сложно принимать ошибки других людей. Вас можно охарактеризовать как делового человека, способного управляться с несколькими задачами одновременно. Вам легко дается общение с людьми. В целом можно сказать, что вам нравится заводить полезные знакомства и находиться в центре внимания.

3. Успокоить плачущего ребенка

Если первым делом вы постараетесь успокоить ребенка, то вы, вероятнее всего, уравновешенная и предприимчивая личность. Вам нравится помогать окружающим, и вы готовы пожертвовать собой во имя других. Вы семейный человек и цените взаимоотношения между людьми. Одиночество вас пугает, вам важно, чтобы рядом всегда кто-нибудь был. На ваш взгляд, лучше провести вечер дома в кругу семьи, чем на шумной вечеринке в баре.

4. Запретить собаке грызть диван

Если вы решили сначала отогнать собаку от дивана, то можно заключить, что вы не выносите беспорядка в любом смысле: как в доме, так и в жизни. Для вас важно держать все под контролем. Вы не успокоитесь, пока все не встанет на свои места. Вы придаете большое значение материальным ценностям и социальному статусу. Как правило, вы знаете ответы на все вопросы и не теряетесь в любой ситуации.

Насколько точно эти утверждения совпали с вашим представлением о себе? Согласитесь или не согласитесь со всеми характеристиками? Расскажите нам в комментариях.