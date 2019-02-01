Тест: Угадайте смысл 15 странных слов из разных регионов России (То, что всем ясно в Вологде, никто не поймет в Волгограде)

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Если вы скажете любому жителю Волгограда, что не знаете слова «грядушка», он вам не поверит. Ведь там его используют все. Но в ответ вы легко озадачите волгоградца «мяшей» или «тигулями», которые знакомы вам с детства. Местные словечки, которые кажутся нам общепринятыми, — часто «жители» одного-двух регионов России, но прямо сейчас мы собираемся прославить их на всю страну!