Тест: Угадайте смысл 15 странных слов из разных регионов России (То, что всем ясно в Вологде, никто не поймет в Волгограде)
Если вы скажете любому жителю Волгограда, что не знаете слова «грядушка», он вам не поверит. Ведь там его используют все. Но в ответ вы легко озадачите волгоградца «мяшей» или «тигулями», которые знакомы вам с детства. Местные словечки, которые кажутся нам общепринятыми, — часто «жители» одного-двух регионов России, но прямо сейчас мы собираемся прославить их на всю страну!
Мы в AdMe.ru изрядно повеселились, пока придумывали этот тест, и вы можете сделать то же самое. К тому же «растыка», «шняжка» и «муляка» слишком хороши, чтобы не включить их в свой словарный запас.
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А какие забавные региональные слова знаете вы?