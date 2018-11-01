Тест: Угадаете ли вы значение 16 слов, которые 100 лет назад знал каждый?
Наш язык велик, могуч и изменчив: если бы машина времени перенесла нас на век-другой назад, мы вряд ли поняли бы, что хотят сказать наши собеседники. Они запросто употребляли такие словечки, как «фигля», «хухря» и «разбрында», и нам кажется, что они слишком хороши, чтобы забыть их.
AdMe.ru выбрал самые выразительные выражения из словаря Даля и предлагает вам угадать их значение. А также представить, как они вписались бы в современную речь, если бы дошли до наших дней.
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Значения скольких слов вы смогли отгадать? Делитесь в комментариях!