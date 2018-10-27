Тест: Точно ли вы знаете, как правильно пишутся эти слова?

«Петербургский» или «петербуржский»? Можно ли писать «прийдет» и «придти»? Как правильно: «скрепя сердце» или «скрепя сердцем»? В русском языке много слов и выражений, порой способных пошатнуть уверенность в каждом из нас. Поэтому нужно почаще освежать в памяти правила орфографии, чтобы не совершать ошибок.

AdMe.ru подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания, а заодно вспомнить правила из школьной программы.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Признавайтесь, на каком вопросе прокололись? Или вы гений и смогли ответить на все вопросы правильно?

4 На склад!
4 Комментарии
  • 27 октября 2018
  • 4
  • 16672

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!