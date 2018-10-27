Тест: Точно ли вы знаете, как правильно пишутся эти слова?
«Петербургский» или «петербуржский»? Можно ли писать «прийдет» и «придти»? Как правильно: «скрепя сердце» или «скрепя сердцем»? В русском языке много слов и выражений, порой способных пошатнуть уверенность в каждом из нас. Поэтому нужно почаще освежать в памяти правила орфографии, чтобы не совершать ошибок.
AdMe.ru подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания, а заодно вспомнить правила из школьной программы.
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Признавайтесь, на каком вопросе прокололись? Или вы гений и смогли ответить на все вопросы правильно?