Тест: Точно ли вы знаете, как правильно пишутся эти слова?

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«Петербургский» или «петербуржский»? Можно ли писать «прийдет» и «придти»? Как правильно: «скрепя сердце» или «скрепя сердцем»? В русском языке много слов и выражений, порой способных пошатнуть уверенность в каждом из нас. Поэтому нужно почаще освежать в памяти правила орфографии, чтобы не совершать ошибок.