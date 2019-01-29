Тест: Сможете отличить одежду класса люкс от масс-маркета?

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Чудеса моды в том, что она может сделать популярной любую вещь. Например, ботинки рабочего с завода завтра окажутся на Неделе моды в Париже. А советскую авоську вашей бабушки «переизобретет» Louis Vuitton, и вот она продается за € 2 000. Когда так происходит, то становится сложно отличить вещь с рынка от той, что сделал крутой модельер. Но почему бы не попытаться?

AdMe.ru изучил модные подиумы и приготовил тест, в котором нужно ответить на один вопрос: перед вами вещь класса люкс или из масс-маркета?

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Нажмите на картинку, чтобы узнать модный ответ.

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  • 9.5k

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