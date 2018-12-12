Тест: Сможете ли вы узнать болезнь по старинному названию и найти лечение?
Современная медицина сильно отличается от той, что была несколько веков назад. Многие заболевания считались смертельными, а сегодня они вполне успешно лечатся. С другой стороны, мы научились выявлять новые болезни, неведомые нашим предкам. Да и названия недугов со временем претерепели изменения. Как и способы избавления от них.
AdMe.ru подготовил тест, который покажет, сможете ли вы идентифицировать названия болезней, ранее знакомые не только докторам, но и большинству обычных людей. Попробуйте подобрать лечение для каждого из случаев.
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Сколько правильных назначений вы сделали? Делитесь в комментариях.