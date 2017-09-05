Тест: Сможете ли вы догадаться, где знаменитость, а где бездомный?

А вы когда-нибудь ловили себя на мысли, как тот или иной человек оказался без крыши над головой?

Мы в AdMe.ru задумались и пришли к выводу: простые, стереотипные представления могут здорово нас подвести, а человек на улице оказаться вовсе не бездомным, а например, ученым или даже топ-моделью.

Итак, тест специально для вас — сможете угадать, кто есть кто?

1. Признанный специалист по философии или бездомный мужчина?

Ответ

Бездомный из Нью-Йорка.

2. Доктор биологических наук или бродяга?

Ответ

Михаил Сергеевич Гельфанд — российский биоинформатик и генетик, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук (биофизика).

3. Африканская фотомодель или скиталец?

Ответ

Бездомный Джимми Маркус.

4. Звезда сериалов пойман папарацци или мужчина, который остался без крыши над головой?

Ответ

Бездомный мужчина на Гавайях.

5. Американский актер или бездомный?

Ответ

Джеффри Леон Бриджес — американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

6. Гениальный изобретатель или простой работяга с улицы?

Ответ

Митч Альтман — хакер и изобретатель из Сан-Франциско, создал TV-B-Gone.

7. Прославленный писатель или путник без определенного места жительства?

Ответ

Бездомный, участник проекта «The Bagel Project».

8. Звезда Голливуда или простой бродяга?

Ответ

Марк Хэмилл, или джедай Люк Скайуокер. Узнали?

9. Ботаник из Англии или лишенный дома человек?

Ответ

Дэвид Джеймс Беллами — английский писатель, телеведущий, актер и ботаник.

10. Известный писатель или мужчина без крова?

Ответ

Бездомный, который похож на Льва Толстого.

11. Американский кинорежиссер или лишенный дома прохожий?

Ответ

«Чарли и шоколадная фабрика», «Битлджус» и много другое — все это Тим Бертон. Угадали?

12. Авторитетный ученый или скитающийся мужчина?

Ответ

Бездомный мужчина.

13. Английский модельер или стильный бездомный парень?

Ответ

Джон Гальяно — английский модельер, известный благодаря своим эпатажным коллекциям.

14. Знаменитый продюсер или бродяга?

Ответ

Бездомный, участник проекта «The Bagel Project».

15. Номинантка на «Оскар» или яркая дама без дома?

Ответ

Хелена Бонэм Картер — британская актриса театра, кино и озвучивания, двукратная номинантка на премию «Оскар».

16. Доктор Хаус в новой роли или бездомный парень позирует на камеру?

Ответ

Бездомный мужчина, который ну очень похож на доктора Хауса.

17. Джонни Депп на улице или просто модный бездомный?

Ответ

Джонни Депп!

18. Известный на весь мир ученый или простой бродяга без крыши над головой?

Ответ

Григорий Яковлевич Перельман — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от премии в $ 1 млн.

Фото на превью Pedro Oliveiro, Wikimedia Commons

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  • 5 сентября 2017
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