Тест: Сможете ли вы догадаться, где знаменитость, а где бездомный?

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А вы когда-нибудь ловили себя на мысли, как тот или иной человек оказался без крыши над головой?

Мы в AdMe.ru задумались и пришли к выводу: простые, стереотипные представления могут здорово нас подвести, а человек на улице оказаться вовсе не бездомным, а например, ученым или даже топ-моделью.

Итак, тест специально для вас — сможете угадать, кто есть кто?