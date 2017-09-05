Тест: Сможете ли вы догадаться, где знаменитость, а где бездомный?
А вы когда-нибудь ловили себя на мысли, как тот или иной человек оказался без крыши над головой?
Мы в AdMe.ru задумались и пришли к выводу: простые, стереотипные представления могут здорово нас подвести, а человек на улице оказаться вовсе не бездомным, а например, ученым или даже топ-моделью.
Итак, тест специально для вас — сможете угадать, кто есть кто?
1. Признанный специалист по философии или бездомный мужчина?
2. Доктор биологических наук или бродяга?
3. Африканская фотомодель или скиталец?
4. Звезда сериалов пойман папарацци или мужчина, который остался без крыши над головой?
5. Американский актер или бездомный?
6. Гениальный изобретатель или простой работяга с улицы?
7. Прославленный писатель или путник без определенного места жительства?
8. Звезда Голливуда или простой бродяга?
9. Ботаник из Англии или лишенный дома человек?
10. Известный писатель или мужчина без крова?
11. Американский кинорежиссер или лишенный дома прохожий?
12. Авторитетный ученый или скитающийся мужчина?
13. Английский модельер или стильный бездомный парень?
14. Знаменитый продюсер или бродяга?
15. Номинантка на «Оскар» или яркая дама без дома?
16. Доктор Хаус в новой роли или бездомный парень позирует на камеру?
17. Джонни Депп на улице или просто модный бездомный?
18. Известный на весь мир ученый или простой бродяга без крыши над головой?
Фото на превью Pedro Oliveiro, Wikimedia Commons