Тест: Сможете ли вы правильно прочитать слова и не перепутать «е» и «ё»?
«Ё» — единственная буква в русском алфавите, которая состоит из трех отдельных элементов. Кроме того, написание этой буквы необязательно — вы можете вполне законно заменить ее буквой «е». Возможно, именно из-за того, что две точки над «е» стоят не всегда, мы допускаем серьезные ошибки в речи: произносим [о] вместо [э] и наоборот.
AdMe.ru предлагает читателям проверить свои знания с помощью небольшого теста. Не забывайте, что во многих случаях звук, который обозначает буква «ё», перетягивает на себя ударение. Прочитайте два варианта произношения слова и выберите верный. В конце вы сможете оценить свои знания, подсчитав количество правильных ответов.
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Результаты:
- 0–5 верных ответов: в ваших знаниях есть пробелы. Если вы сомневаетесь, как произносить слово, загляните в словарь.
- 6–9 верных ответов: вам знакомы нормы произношения, а может быть, вам помогает языковое чутье. Но интуиция иногда подводит любого, поэтому обращайте внимание на трудные слова и не ленитесь проверять себя.
- 10–14 верных ответов: уровень вашей культуры речи очень высок. Мы думаем, если вы решите пройти подобный тест через месяц, ваш результат будет отличным.
- 15 верных ответов: поздравляем, наверняка вы учились в школе с углубленным изучением языка. Кстати, углУбленным или углублЁнным?
На сколько вопросов вы ответили правильно? Есть ли слова, в произношении которых вы постоянно сомневаетесь?