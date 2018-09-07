Тест: Сможете ли вы правильно назвать множественное число этих слов?

В русском языке найдется много слов, при написании которых хоть раз ошибался каждый. И со множественным числом наш «великий и могучий» тоже подготовил пару сюрпризов. И если вам кажется, что тут уж точно нет ничего сложного, то вы просто не пытались разобраться с родительным падежом.

AdMe.ru подготовил тест со словами, множественное число которых у многих вызывает вопросы, и вам придется как следует подумать.

1.

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2.

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3.

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4.

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5.

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6.

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7.

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8.

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9.

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10.

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11.

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12.

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13.

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14.

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15.

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Получилось ответить на все вопросы без ошибок или все же на парочке прокололись?

1 На склад!
9 Комментарии
  • 7 сентября 2018
  • 9
  • 7276

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