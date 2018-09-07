Тест: Сможете ли вы правильно назвать множественное число этих слов?
В русском языке найдется много слов, при написании которых хоть раз ошибался каждый. И со множественным числом наш «великий и могучий» тоже подготовил пару сюрпризов. И если вам кажется, что тут уж точно нет ничего сложного, то вы просто не пытались разобраться с родительным падежом.
AdMe.ru подготовил тест со словами, множественное число которых у многих вызывает вопросы, и вам придется как следует подумать.
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Получилось ответить на все вопросы без ошибок или все же на парочке прокололись?