Тест: Сможете ли вы правильно назвать множественное число этих слов?

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В русском языке найдется много слов, при написании которых хоть раз ошибался каждый. И со множественным числом наш «великий и могучий» тоже подготовил пару сюрпризов. И если вам кажется, что тут уж точно нет ничего сложного, то вы просто не пытались разобраться с родительным падежом.