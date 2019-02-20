Тест: Сможете ли вы отличить реальные имена писателей от их псевдонимов?

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Многие литераторы творят под псевдонимами. Они отождествляются с авторами, и читатели порой даже не подозревают о том, что имя и фамилия на обложке любимой книги — вымышленные. А вы знаете, как на самом деле зовут ваших любимых писателей?

AdMe.ru предлагает вам пройти тест, чтобы выяснить, сможете ли вы отличить настоящее имя автора от фейкового.

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© East News  

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© Vovich / commons.wikimedia.  

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© Herbert Rose Barraud  

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© Havang(nl) / commons.wikimedia  

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© Alice in Wonderland / Walt Disney Pictures  

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© tanukabooks / instagram  

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© Fotograaf Onbekend / Anefo  

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© Sunset staff photographer  

Результаты

0–4 правильных ответа. Увы, сегодня вам не повезло. Вы не слишком хорошо ориентируетесь в биографиях писателей, но наверняка в курсе, что Ремарк — это мужчина. Возможно, прежде чем начать очередное произведение, вам стоит прочитать пару строчек из биографии автора.

5–8 правильных ответов. Вы неплохо осведомлены о том, кто написал ваши любимые книги, в общих чертах знаете, в какую эпоху творили авторы, и для вас не секрет, какую фамилию носила Анна Ахматова и как на самом деле звали Марка Твена.

9–12 правильных ответов. Вы прекрасно разбираетесь в биографиях писателей, можете без запинки произнести настоящее имя Жорж Санд и даже рассказать, каким образом тот или иной литератор выбрал себе псевдоним. Так держать!

13–15 правильных ответов. Видимо, вы литературовед — иначе ваш ошеломительный успех не объяснить. Вы настоящий гуру теории литературы и знаете подноготную каждого писателя. Вы можете часами поддерживать беседу о книгах, поэтах и писателях. Вас не сбить столку ни одним каверзным вопросом о настоящем имени автора, дате его рождения и кличке его кота.

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