Тест: Сможете ли вы отличить 15 выдуманных слов от реально существующих?

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Русский язык способен свести с ума даже филолога, и несмотря на то, что каждый из нас говорит по-русски уже не первый десяток лет, мы все еще сомневаемся, существуют ли такие слова, как «периптер», «куздра», «карамора» или «вахмутузер». А вы как считаете?