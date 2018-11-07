Тест: Сможете ли вы отличить 15 выдуманных слов от реально существующих?
Русский язык способен свести с ума даже филолога, и несмотря на то, что каждый из нас говорит по-русски уже не первый десяток лет, мы все еще сомневаемся, существуют ли такие слова, как «периптер», «куздра», «карамора» или «вахмутузер». А вы как считаете?
AdMe.ru предлагает вам угадать, какие из перечисленных слов настоящие, а какие — выдуманные.
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Сколько слов у вас получилось угадать?