Тест: Сможете ли вы отличить 15 выдуманных слов от реально существующих?

Русский язык способен свести с ума даже филолога, и несмотря на то, что каждый из нас говорит по-русски уже не первый десяток лет, мы все еще сомневаемся, существуют ли такие слова, как «периптер», «куздра», «карамора» или «вахмутузер». А вы как считаете?

AdMe.ru предлагает вам угадать, какие из перечисленных слов настоящие, а какие — выдуманные.

1.

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© Pixabay  

2.

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© Pixabay  

3.

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© Geoff Gallice / Wikipedia  

4.

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© Pixabay  

5.

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© Pixabay  

6.

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© Pixabay  

7.

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© Pixabay  

8.

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© Pixabay  

9.

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© Motopark / Wikipedia  

10.

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© Олег Бушко / Wikipedia  

11.

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© Pixabay  

12.

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© Pixabay  

13.

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© Pixabay  

14.

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© Alsandro / Wikipedia  

15.

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© Автор: Bernard Dupont / Wikipedia  

Сколько слов у вас получилось угадать?

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