Попробуйте провести один тест, и мы угадаем, сколько лет вашему телу

Возможно, некоторых смутила формулировка заголовка, но в ней все верно — фактический возраст тела может не совпадать с цифрами, указанными в паспорте.

В качестве проверки AdMe.ru предлагает выполнить всего одно упражнение и проверить свои результаты.

Для начала сделайте легкую разминку, чтобы разогреть мышцы.

А теперь нагнитесь вперед, стараясь достать руками до пола. Ноги и спина при этом должны быть прямыми. Запомните, до какого уровня дотянулись ваши ладони, и можете выпрямляться.

Результаты теста

20–25 лет

  • Ладони полностью легли на пол, колени остались прямыми, в мышцах не ощущается лишнего напряжения.

25–38 лет

  • Дотронулись до пола кончиками пальцев, возможно, слегка согнулись колени, в целом упражнение не вызывает дискомфорта.

38–50 лет

  • Пальцы коснулись верхней стороны стоп, колени присогнуты, в мышцах ощущается некоторое напряжение, хочется поскорее выпрямиться.

Более 50 лет

  • Ладони не дотянулись до стоп, попытка склониться ниже заставляет сгибать колени, чувствуете себя некомфортно в согнутом положении.

Если результат вас не удовлетворил, не торопитесь бить тревогу. Наклоняйтесь 30 раз каждый день, и через месяц вас ждет сюрприз.

Тибетские мудрецы говорили, что молодость человека зависит от здоровья его печени, которое, в свою очередь, связано с гибкостью. Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни негативно влияет не только на состояние мышц, но и на внутренние органы.

Наклоняясь не менее 30 раз каждый день, вы сможете укрепить связки и сухожилия во всем организме. А главная хорошая новость: развить гибкость можно в любом возрасте.

Важно: прежде чем приступать к упражнениям, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru

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8 Комментарии
  • 16 ноября 2017
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