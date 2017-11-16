Попробуйте провести один тест, и мы угадаем, сколько лет вашему телу

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В качестве проверки AdMe.ru предлагает выполнить всего одно упражнение и проверить свои результаты.

Возможно, некоторых смутила формулировка заголовка, но в ней все верно — фактический возраст тела может не совпадать с цифрами, указанными в паспорте.

А теперь нагнитесь вперед, стараясь достать руками до пола. Ноги и спина при этом должны быть прямыми. Запомните, до какого уровня дотянулись ваши ладони, и можете выпрямляться.

Результаты теста

20–25 лет

25–38 лет

38–50 лет

Более 50 лет

Если результат вас не удовлетворил, не торопитесь бить тревогу. Наклоняйтесь 30 раз каждый день, и через месяц вас ждет сюрприз.

Тибетские мудрецы говорили, что молодость человека зависит от здоровья его печени, которое, в свою очередь, связано с гибкостью. Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни негативно влияет не только на состояние мышц, но и на внутренние органы.

Наклоняясь не менее 30 раз каждый день, вы сможете укрепить связки и сухожилия во всем организме. А главная хорошая новость: развить гибкость можно в любом возрасте.