Попробуйте провести один тест, и мы угадаем, сколько лет вашему телу
Возможно, некоторых смутила формулировка заголовка, но в ней все верно — фактический возраст тела может не совпадать с цифрами, указанными в паспорте.
В качестве проверки AdMe.ru предлагает выполнить всего одно упражнение и проверить свои результаты.
Для начала сделайте легкую разминку, чтобы разогреть мышцы.
А теперь нагнитесь вперед, стараясь достать руками до пола. Ноги и спина при этом должны быть прямыми. Запомните, до какого уровня дотянулись ваши ладони, и можете выпрямляться.
Результаты теста
20–25 лет
- Ладони полностью легли на пол, колени остались прямыми, в мышцах не ощущается лишнего напряжения.
25–38 лет
- Дотронулись до пола кончиками пальцев, возможно, слегка согнулись колени, в целом упражнение не вызывает дискомфорта.
38–50 лет
- Пальцы коснулись верхней стороны стоп, колени присогнуты, в мышцах ощущается некоторое напряжение, хочется поскорее выпрямиться.
Более 50 лет
- Ладони не дотянулись до стоп, попытка склониться ниже заставляет сгибать колени, чувствуете себя некомфортно в согнутом положении.
Если результат вас не удовлетворил, не торопитесь бить тревогу. Наклоняйтесь 30 раз каждый день, и через месяц вас ждет сюрприз.
Тибетские мудрецы говорили, что молодость человека зависит от здоровья его печени, которое, в свою очередь, связано с гибкостью. Ни для кого не секрет, что малоподвижный образ жизни негативно влияет не только на состояние мышц, но и на внутренние органы.
Наклоняясь не менее 30 раз каждый день, вы сможете укрепить связки и сухожилия во всем организме. А главная хорошая новость: развить гибкость можно в любом возрасте.
Важно: прежде чем приступать к упражнениям, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru