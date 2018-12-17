Тест: Насколько хорошо вы ориентируетесь в правилах этикета?

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Этикет — правила поведения людей в обществе — в привычном понимании слова появился при дворе Людовика XIV. Французский «король-солнце» раздал гостям карточки («этикетки»), где было описано то, как они должны держаться. Конечно, с тех пор прошло немало времени и многие нормы поведения изменились. Тем не менее стоит научиться разбираться в современных правилах, ведь этикет — это язык взаимного уважения.

AdMe.ru подготовил тест, который поможет определить, насколько хорошо вы разбираетесь в этой теме, и освежить ваши знания.

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Результаты

0–3 правильных ответа. Увы, сегодня не ваш день. Вы в курсе, что слишком опаздывать на встречу нехорошо, и слышали, что даму обычно пропускают вперед. Но в более тонких моментах пока существуют пробелы. Возможно, стоит подтянуть свои знания в этой области.

4–6 правильных ответов. Вы неплохо знакомы с правилами этикета и уверенно держите себя в обществе. С вами не стыдно показаться на светском мероприятии и ваши манеры по нраву даже умудренным жизнью тетушкам и дядюшкам.

7–9 правильных ответов. Ваши знания просто поражают и восхищают! Другим стоит брать с вас пример. Ничто не в силах привести вас в замешательство: ни культура ношения дорогих украшений, ни сложная сервировка стола, ни правила пользования современными гаджетами.

10–12 правильных ответов. Признайтесь, мы имеем дело с истинным экспертом по этикету? Мика Майер, это вы?