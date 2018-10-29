Тест на внимательность, который пройдут только перфекционисты

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Глазомер — способность измерять расстояние до и между предметами, сравнивать их размеры и формы. Точность глазомера растет с опытом и обычно выше у людей, которые часто полагаются на глаза в работе, также «орлиным» взором могут удивлять окружающих перфекционисты. Вы привыкли доверять своим глазам и уверены, что они вас никогда не подводят? Наш тест покажет, так ли это на самом деле.

AdMe.ru подготовил для вас непростые задания. К некоторым картинкам придется присмотреться очень внимательно.

1. Где треугольник расположен ровно в центре круга?

2. Клеточка какого цвета находится в самом центре?

3. А здесь?

4. На какой картинке авокадо ровно посередине?

5. Какой круг самый маленький?

6. Какая фигура отличается от остальных?

7. Какая мишень отличается от других?

8. Какой ромб самый большой?

9. Какого кусочка не хватает?

10. А здесь?

Результаты

0–3 правильных ответа. Глазомер — не ваш конек, но это не повод расстраиваться, ведь у вас есть другие таланты. А ровно расставить мебель всегда сможет другой перфекционист.

4–7 правильных ответов. Хороший результат, но, если вам понадобится ровно повесить картину или полку, советуем проверить себя уровнем или рулеткой.

8–9 правильных ответов. Отличный результат! Вашу наблюдательность сложно провести, и в параллельной парковке вам нет равных. Признавайтесь, вы настоящий перфекционист?

10 правильных ответов. Великолепно! Как будете доказывать, что вы не искусственный интеллект?