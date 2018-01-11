Тест: Можете ли вы по фотографии определить, герой это или злодей?
Характер оставляет следы на лице каждого человека. Овладев искусством физиогномики (чтения по лицам), можно многое сказать о человеке. С возрастом лицо меняется, но главные черты остаются неизменными, а некоторые проявляются ярче. И даже по взгляду можно понять, хорошее или плохое начало лежит в человеке.
Мы в AdMe.ru с этим согласны и предлагаем вам проверить свою интуицию и логику, посмотрев на фото этих 10 знаменитых людей.
Сколько фото вам удалось угадать? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью eastnews