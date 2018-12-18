Тест, который пройдет только истинный фанат мультфильмов Disney
Имя художника-мультипликатора Уолта Диснея вписано в мировую историю культуры навечно. И это неудивительно, ведь он совершил настоящую революцию в индустрии кино, а мультфильмы, производимые его компанией, ныне автоматически помечаются знаком качества в умах миллионов взрослых и детей. Вы тоже причисляете себя к его поклонникам? Но сможете ли вы правильно ответить на все вопросы нашего теста?
Мы в AdMe.ru искренне обожаем мультипликационные шедевры незабвенной студии Disney, но и сами не смогли дать верные ответы на некоторые вопросы, требующие предельного внимания к деталям. Тем не менее вам мы желаем удачи — дерзайте.
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© Brave / Walt Disney Pictures © Aladdin / Walt Disney Pictures © Snow White and the Seven Dwarfs / Walt Disney Pictures © The Little Mermaid / Walt Disney Pictures
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© The Lion King / Walt Disney Pictures © The Lion King II: Simba's Pride / Walt Disney Pictures © Hercules / Walt Disney Pictures
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© Hercules / Walt Disney Pictures © Aladdin / Walt Disney Pictures © Beauty and the Beast / Walt Disney Pictures © Frozen / Walt Disney Pictures
Сколько верных ответов вы дали? Только, чур, не обманывать! :)