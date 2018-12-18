Тест, который пройдет только истинный фанат мультфильмов Disney

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Имя художника-мультипликатора Уолта Диснея вписано в мировую историю культуры навечно. И это неудивительно, ведь он совершил настоящую революцию в индустрии кино, а мультфильмы, производимые его компанией, ныне автоматически помечаются знаком качества в умах миллионов взрослых и детей. Вы тоже причисляете себя к его поклонникам? Но сможете ли вы правильно ответить на все вопросы нашего теста?