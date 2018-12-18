Тест, который пройдет только истинный фанат мультфильмов Disney

  • 5
  • 0
  • 4
  • 6.3k

Имя художника-мультипликатора Уолта Диснея вписано в мировую историю культуры навечно. И это неудивительно, ведь он совершил настоящую революцию в индустрии кино, а мультфильмы, производимые его компанией, ныне автоматически помечаются знаком качества в умах миллионов взрослых и детей. Вы тоже причисляете себя к его поклонникам? Но сможете ли вы правильно ответить на все вопросы нашего теста?

Мы в AdMe.ru искренне обожаем мультипликационные шедевры незабвенной студии Disney, но и сами не смогли дать верные ответы на некоторые вопросы, требующие предельного внимания к деталям. Тем не менее вам мы желаем удачи — дерзайте.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Laugh-O-Gram  

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Walt Disney Pictures  

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© The Lion King / Walt Disney Pictures  

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Lilo & Stitch / Walt Disney Pictures  

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© The Lion King / Walt Disney Pictures  

6.

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Pocahontas / Walt Disney Pictures  

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Mulan / Walt Disney Pictures  

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Aladdin / Walt Disney Pictures  

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Goof Troop / Walt Disney Pictures  

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© One Hundred and One Dalmatians / Walt Disney Pictures  

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Aladdin / Walt Disney Pictures   © Depositphotos  

13.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© The Lion King / Walt Disney Pictures   © The Lion King II: Simba's Pride / Walt Disney Pictures   © Hercules / Walt Disney Pictures  

14.

Сколько верных ответов вы дали? Только, чур, не обманывать! :)

  • 5
  • 0
  • 4
  • 6.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!