Сможете ли вы ответить на эти вопросы без помощи гугла? Обещаем, некоторые ответы вас удивят

Наука постоянно узнает что-то новое о мире, в котором мы живем, и развенчивает очередные мифы. Всем известные факты оказываются опровергнуты, а люди, биографии которых изучаются в школе, открываются с неожиданной стороны. А насколько уверены в своих знаниях вы?

AdMe.ru предлагает вам проверить свою эрудицию, ответив на 10 вопросов, и догадливость — в бонусе. Попробуйте ответить и только потом переворачивайте карточку.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© David Clode / Unsplash  

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Artem Bali / Unsplash  

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Pixabay  

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Pixabay  

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos  

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Осип Браз, Государственная Третьяковская галерея  

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Doug Bowman  

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© TheSeaWitcher / Imgur  

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos  

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Eastnews  

Бонус

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Depositphotos  

Расскажите в комментариях, на сколько вопросов вам удалось ответить правильно, а что удивило больше всего.

Фото на превью Depositphotos

0 На склад!
4 Комментарии
  • 11 августа 2018
  • 4
  • 7868

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!