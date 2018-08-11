Сможете ли вы ответить на эти вопросы без помощи гугла? Обещаем, некоторые ответы вас удивят
Наука постоянно узнает что-то новое о мире, в котором мы живем, и развенчивает очередные мифы. Всем известные факты оказываются опровергнуты, а люди, биографии которых изучаются в школе, открываются с неожиданной стороны. А насколько уверены в своих знаниях вы?
AdMe.ru предлагает вам проверить свою эрудицию, ответив на 10 вопросов, и догадливость — в бонусе. Попробуйте ответить и только потом переворачивайте карточку.
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Бонус
Расскажите в комментариях, на сколько вопросов вам удалось ответить правильно, а что удивило больше всего.
Фото на превью Depositphotos