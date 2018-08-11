Сможете ли вы ответить на эти вопросы без помощи гугла? Обещаем, некоторые ответы вас удивят

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Наука постоянно узнает что-то новое о мире, в котором мы живем, и развенчивает очередные мифы. Всем известные факты оказываются опровергнуты, а люди, биографии которых изучаются в школе, открываются с неожиданной стороны. А насколько уверены в своих знаниях вы?

AdMe.ru предлагает вам проверить свою эрудицию, ответив на 10 вопросов, и догадливость — в бонусе. Попробуйте ответить и только потом переворачивайте карточку.

1.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © David Clode / Unsplash

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Artem Bali / Unsplash

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Pixabay

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Pixabay

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Осип Браз, Государственная Третьяковская галерея

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Doug Bowman

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © TheSeaWitcher / Imgur

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Eastnews

Бонус

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Depositphotos

Расскажите в комментариях, на сколько вопросов вам удалось ответить правильно, а что удивило больше всего.