Тест Анны Ахматовой, который помогает быстро определить, что за человек перед вами

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Узнав о предпочтениях человека, можно предположить, что он за личность. Известная поэтесса Анна Ахматова предлагала своим знакомым ответить на вопросы и по ним составляла их психологический портрет. Анна Андреевна была склонна делить мир на черное и белое, поэтому ее анкета кажется несколько однобокой. Тем не менее рациональное зерно в ней однозначно присутствует.

Вопрос № 1

Вопрос № 2

Вам больше по душе кошки или собаки?

Вопрос № 3

Результаты

Анна Ахматова выделяла лишь 2 типа личности на основе этого теста.

1. Те, кто выбрал чай, собаку и Пастернака.

По мнению поэтессы, это психически нормальная личность, надежный человек. Несколько простоватый, но оптимистически настроенный и душевно здоровый. Уравновешенный и не склонный менять своих решений, прямой и честный. Такой человек практичен и отлично показывает себя в деловой сфере. Набор «чай, собака, Пастернак» — это «московский» полюс.

2. Те, кто выбрал кофе, кошку и Мандельштама.

Это более изысканная личность. Но вот в области нравственности у него случаются противоречия. Это человек постоянных душевных метаний, пессимист по натуре, который склонен преувеличивать и драматизировать. Такие люди то и дело меняют свое мнение по разным вопросам и свои взгляды на тот или иной предмет, и у них часто не бывает конкретного плана в жизни. Это человек-«петербуржец».