Тест Анны Ахматовой, который помогает быстро определить, что за человек перед вами
Узнав о предпочтениях человека, можно предположить, что он за личность. Известная поэтесса Анна Ахматова предлагала своим знакомым ответить на вопросы и по ним составляла их психологический портрет. Анна Андреевна была склонна делить мир на черное и белое, поэтому ее анкета кажется несколько однобокой. Тем не менее рациональное зерно в ней однозначно присутствует.
AdMe.ru предлагает вам пройти короткий тест Анны Ахматовой и сопоставить результаты с вашим характером.
Вопрос № 1
Что вы предпочитаете: чай или кофе?
Вопрос № 2
Вам больше по душе кошки или собаки?
Вопрос № 3
Поэзия какого автора вам более близка — Бориса Пастернака или Осипа Мандельштама?
Результаты
Анна Ахматова выделяла лишь 2 типа личности на основе этого теста.
1. Те, кто выбрал чай, собаку и Пастернака.
По мнению поэтессы, это психически нормальная личность, надежный человек. Несколько простоватый, но оптимистически настроенный и душевно здоровый. Уравновешенный и не склонный менять своих решений, прямой и честный. Такой человек практичен и отлично показывает себя в деловой сфере. Набор «чай, собака, Пастернак» — это «московский» полюс.
2. Те, кто выбрал кофе, кошку и Мандельштама.
Это более изысканная личность. Но вот в области нравственности у него случаются противоречия. Это человек постоянных душевных метаний, пессимист по натуре, который склонен преувеличивать и драматизировать. Такие люди то и дело меняют свое мнение по разным вопросам и свои взгляды на тот или иной предмет, и у них часто не бывает конкретного плана в жизни. Это человек-«петербуржец».
Конечно, на истину в последней инстанции эти результаты претендовать не могут. К тому же вы можете парировать: «Ха, я люблю чай, кошек и Пастернака!» Что ж, возможно, конкретно для вашего случая этот тест неприменим. А может, вы все же «москвич», который просто любит кошек?..
Как вы считаете, насколько правдив этот тест? Делитесь своими результатами в комментариях.
Фото на превью East News