Тест: 15 простых вопросов из школьной программы, которые вводят в ступор большинство взрослых

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Школа — это испытание не только для детей, но и для их родителей. Предлагаем вам интеллектуальную разминку перед новым учебным годом: освежите свои школьные знания и вспомните, сколько океанов на Земле, что означает приставка «гекто» и какие слова пишутся с одной «н», а какие с двумя.