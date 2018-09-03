Тест: 15 простых вопросов из школьной программы, которые вводят в ступор большинство взрослых

Школа — это испытание не только для детей, но и для их родителей. Предлагаем вам интеллектуальную разминку перед новым учебным годом: освежите свои школьные знания и вспомните, сколько океанов на Земле, что означает приставка «гекто» и какие слова пишутся с одной «н», а какие с двумя.

AdMe.ru публикует несложные вопросы из школьной программы, которые, однако, не каждому взрослому по зубам.

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

4.

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5.

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© Pixabay  

6.

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Astérix aux Jeux Olympiques / Pathé  

9.

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

Вы смогли ответить на все вопросы правильно? Рассказывайте в комментариях.

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9 Комментарии
  • 3 сентября 2018
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  • 9986

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