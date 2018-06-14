Телохранители знаменитостей, которые и сами могли бы украсить обложки журналов

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Личный охранник каждой знаменитости ведет неустанную борьбу с папарацци, которые ни на минуту не упускают селебрити из виду. Поэтому нередко телохранители попадают в объективы фотографов первыми и порой становятся объектом пристального внимания к своей персоне. А иногда звездные защитники так хороши, что даже обретают собственную армию поклонников.

AdMe.ru собрал 15 самых привлекательных звездных телохранителей, которые вполне могли бы украсить любую обложку модного журнала.

15. Телохранитель Кайли Дженнер

Тим Чанг является личным охранником семьи Кардашьян-Дженнер. Некоторое время назад он повсюду следовал за сводной сестрой Кайли — Ким. Сейчас же этот красавец-полицейский, похоже, сам становится звездой модной индустрии — в его копилке множество фотосессий и участие в рекламе известного автомобильного бренда.

14. Телохранитель Эзры Миллера

Загадочный Эзра Миллер не мог нанять себе в охрану кого-то обычного. Его личный телохранитель Гу Рабби отличается экстравагантным стилем и не упускает возможности покрасоваться перед камерами. Да и вообще, согласитесь, в этом колоритном персонаже сложно признать профессионального «бодигарда», а вот его образы хочется рассмотреть повнимательнее.

13. Телохранитель Дэниела Рэдклиффа

Симпатичный высокий блондин, который повсюду сопровождает звезду поттерианы, — телохранитель по имени Сэм. Никаких других сведений о нем не удалось собрать даже самым усердным поклонникам Дэниела Рэдклиффа. Но мы уверены, что знаменитому актеру ничто не угрожает, когда рядом такая серьезная охрана.

12. Телохранитель Хайди Клум

Мартин Кристен долгое время занимался обеспечением безопасности немецкой супермодели и ее 4 детей. И на некоторое время сам стал объектом пристального внимания папарацци. Сейчас этот красавец оставил работу личного охранника и всерьез занимается защитой дикой природы.

11. Телохранитель Бейонсе

Телохранитель Джулиус де Боер, которому поручено защищать эту всемирно известную певицу, часто мелькает на фото папарацци. Но этот красавец не просто гора мышц. Джулиус говорит на 5 языках, а также открыл свою компанию, предоставляющую услуги личных охранников. Офисы этой фирмы можно найти в Нью-Йорке, Абу-Даби и Лондоне. Кажется, мы только что обнаружили идеального мужчину.

10. Телохранитель Адель и Леди Гага

Бывший голландский полицейский Питер Ван Дер Вин в 2005 году был награжден титулом «мистер Европа» в престижном конкурсе бодибилдеров. А через пару лет оставил свою работу в правоохранительных органах и теперь бережет покой знаменитых женщин. Вначале услугами этого голубоглазого красавца пользовалась Адель, а в последнее время Ван Дер Вину выпала честь охранять эпатажную Леди Гага.

9. Телохранитель Ферги

Паскаль Дювье работал со многими знаменитостями, включая семью Кардашьян-Дженнер и Кэти Перри. Сейчас этот харизматичный мастер спорта по дзюдо сосредоточен на охране бывшей солистки The Black Eyed Peas Ферги. А на одном из концертов певица даже воспользовалась широкими плечами своего телохранителя, чтобы пройти сквозь толпу во время исполнения песни.

8. Телохранитель Беллы Хадид

Загадочный голубоглазый телохранитель Беллы Хадид систематически отвлекает внимание фотографов на себя. И это неудивительно, если твой охранник выглядит как родной брат Джейсона Стейтема и Брюса Уиллиса, вместе взятых. И конечно же, ни один модный журнал не упустил из виду этого шикарно одетого красавца — даже журнал Vogue выпустил заметку о новом охраннике модели, который невероятно стильно одевается.

7. Телохранители Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс также выбирает для своей охраны исключительных красавцев, о которых потом все без умолку говорят. Сначала это был невероятно милый Грег Ленз. А после него пост принял не менее симпатичный темнокожий охранник самого серьезного вида. Ах, Дженнифер, повезло же тебе!

6. Телохранитель Дженнифер Лопес

Еще совсем недавно за безопасность и покой Дженнифер Лопес отвечал этот симпатичный брюнет по имени Энтони. И это тот самый случай, когда телохранителя так хорош, что его вполне можно перепутать с киноактером или моделью.

5. Джастин Бибер и его служба охраны

Похоже, для того чтобы стать частью многочисленной охраны этого канадского певца, недостаточно быть просто профессионалом в своем деле. Каждый из его телохранителей и сам мог бы стать звездой модной индустрии. И даже те, что дополнительно обеспечивают порядок на концертах Джастина Бибера, — очень симпатичные ребята.

4. Удо Линденберг и его телохранительница

Женщины в службе охраны существовали всегда. Немецкий рок-музыкант Удо Линденберг решил, что за его безопасность должна отвечать прекрасная амазонка.

3. Телохранитель Кэти Перри

«Да это же молодой Хью Джекман», — говорит каждый, кто видел личного защитника поп-звезды. Действительно, телохранитель Кэти Перри — очень симпатичный спортивный мужчина, который неотступно следует за артисткой, где бы она ни пожелала появиться.

2. Телохранители Джейсона Момоа

Для того чтобы охранять такого гиганта, требуется не один, а сразу несколько человек. И хотя Джейсон Момоа и выглядит так, будто ему не нужна никакая охрана, но все же звезду положено оберегать. А еще, судя по фотографиям, вся компания неплохо проводит время в обществе друг друга.

1. Телохранитель Бруклина Бекхэма

Совсем недавно старший сын семьи Бекхэм стал появляться на публике в сопровождении охранника. И на это никто бы не обратил внимания, если бы его телохранитель не был таким ярким и харизматичным. Кажется, этот симпатичный мужчина отлично вписался в стильную семью Бекхэмов.