Тайные покупатели рассказали, каково быть «агентом под прикрытием» и сколько можно на этом заработать
Работа тайного покупателя кажется тем, кто с ней не сталкивался, легкой и безумно интересной. Ты просто ходишь по магазинам и салонам красоты и получаешь за это деньги. Но на самом деле не все так радужно. Знали ли вы, что проверять нужно все, даже интернет-экстрасенсов? Могли ли представить себе, что вас могут попросить нарядиться в костюм кота Леопольда? А ведь это еще не самое страшное.
AdMe.ru заинтересовался тем, как выглядит работа тайного покупателя. И кое-что стало для нас настоящим откровением.
Кто может стать тайным покупателем?
- От соискателя на должность требуются умение четко следовать полученным указаниям, способность так описать свой опыт, чтобы каждый, кто читает отчет, мог представить себя на его месте, и неукоснительное соблюдение сроков. Заметьте, здесь нет ни слова о необходимости найти какую-то вещь по самой выгодной цене или определить, что соус болоньезе был приготовлен неправильно. Компаниям нужны не покупатели и не ресторанные критики. Им нужны люди, умеющие объективно оценивать заведения по заранее заданным критериям. © Rich Bradley / Quora
- Если вы хорошо пишете и отличаетесь особой наблюдательностью, смело пробуйте себя на этом поприще. © Amber Gribbins / Quora
- Есть много агентств, и у каждого своя база тайных покупателей. Можно зарегистрироваться сразу в нескольких, пройти обучение и подписаться на рассылку заданий, а потом выбирать подходящие и с наибольшей оплатой. © meranged / Яндекс.Кью
- Работать можно даже удаленно. Вам нужно будет совершать телефонные звонки, а потом писать по ним отчеты. Если посвятить этому целый день, можно получить неплохие деньги. Кроме того, существуют задания, которые подразумевают получение товаров по почте и их проверку. В этом случае вам тоже не придется выходить из дома. © Benjamin Meiklejohn / Quora
В чем заключаются обязанности?
- Тайный покупатель — это глаза и уши руководства компании. Его задача — убедиться в том, что сотрудники делают все так, как должны, не относятся к клиентам грубо или со злостью. По сути, тайный покупатель — это детектив, который работает под прикрытием. © George B Vieto / Quora
- Чаще всего мы оцениваем процесс обслуживания, а не товары. Список критериев и анкету помогает разработать руководство проверяемой компании. У многих фирм есть специальная форма, в которую нужно просто вписать свои ответы и замечания. © Kathie McDonald Rost / Quora
- Требования у каждой компании-заказчика свои. Иногда нужно обращать внимание на то, как быстро тебя обслужили, иногда важно, чтобы тебе подливали напитки в бокал в течение всей ночи. Бывают заказы, которые отнимают очень много времени, и после появляется ощущение, что это того не стоило. © Jonathan Ye / Quora
- Обращать внимание нужно на самые разные мелочи, например на не горящую вечером вывеску «Открыто» или скользкий участок дорожки у входа. Очень важны внешний вид сотрудников и то, как они вас приветствуют и как ведут себя на протяжении всего визита. © Elle Mund / Quora
С чем приходится сталкиваться на практике?
- Тайные покупатели не всегда даже заходят в магазины. Они могут просто стоять неподалеку от входа и оценивать, сколько людей на самом деле посещает торговый павильон и какая их часть выходит с покупками. Иногда задачей может быть даже определение того, каким входом в магазин клиенты пользуются чаще: главным или каким-либо из боковых. © Parker Philpot / Quora
- Однажды я оценивала работу интернет-экстрасенса, и она была ужасна. Еще мне приходилось переводить деньги в другую страну, а моему 17-летнему сыну — покупать сигареты без предъявления удостоверения личности. В обоих случаях это не было мошенничеством, нам заплатили. © Kathie McDonald Rost / Quora
- Будучи тайным покупателем, я, конечно же, писал в своих отчетах о разных мерзостях, которые, по мнению сотрудников магазинов или общепита, могли сойти им с рук. В этом и заключается моя работа — дать руководству компании реальное представление о том, с чем сталкивается клиент. © Anonymous / Quora
- Вы нанесли визит в магазин или ресторан, тщательно заполнили многостраничный отчет и нажали «отправить». И тут вам прилетает: «Ваш ответ был неполным» или «Пункт В1 противоречит пункту D4. Пожалуйста, исправьте и повторите отправку еще раз». © John Chang / Quora
- Самое ужасное — забыть часть требований из своего задания. Однажды я проверял высококлассный ресторан с органической едой, и у меня вылетело из головы то, что нужно было сфотографировать блюдо, перед тем как его попробовать. Я съел довольно много и только потом сделал снимки. Конечно, я объяснил ситуацию в своем отчете, и мне возместили стоимость еды только потому, что раньше я не делал подобных ошибок. За выполнение задания не заплатили, но это лучшее, чего я мог ожидать в такой ситуации. © Anthony Freemont / Quora
Какими хитростями пользуются тайные покупатели?
- Перед тем как отправиться проверять объект, тайный покупатель получает от своего работодателя анкету с вопросами, на которые ему нужно будет ответить. Конечно, заполнять ее прямо во время своего визита нельзя. Чтобы ничего не забыть, я отправляю своему мужу, еще одному «агенту под прикрытием», СМС. Это выглядит вполне обычно, и сотрудники заведения не могут нас рассекретить. © Elle Mund / Quora
- Существуют так называемые графики ротации. Например, в некоторые магазины ходить можно не чаще, чем раз в 90 дней. Это нужно для того, чтобы тайного покупателя не раскрыли. Хотя я часто бываю в одном из магазинов электроники и его сотрудники знают меня по имени, они не в курсе, кто я, и думают, что имеют дело просто с лояльным клиентом. © Anthony Freemont / Quora
- Однажды мне заплатили $ 200 за проверку магазина. Правда, пришлось добираться туда 4 часа, а потом столько же обратно. Работа в отдаленных от больших городов районах часто оплачивается лучше. Мне кажется, проще выполнить один заказ за $ 200, пусть даже придется потратить время на дорогу, чем размениваться на 10 небольших заказов в черте города за ту же сумму. © Benjamin Meiklejohn / Quora
- Иногда появляются срочные заказы, которые нужно выполнить в тот же день. Обычно они оплачиваются лучше, но можно попробовать договориться еще и о дополнительной компенсации средств, затраченных на проезд. © Юлия Кристальная / YouTube
Сколько обычно удается заработать?
- Мы с мужем оба подрабатываем тайными покупателями и проверяем исключительно рестораны. Мы берем заказы от агентства один или два раза в месяц, и это отличный способ устроить себе свидание и насладиться хорошей едой при ограниченном бюджете. Мы практически ничего на этом не зарабатываем и всегда расплачиваемся собственными деньгами, а в конце месяца получаем чек от компании на затраченную сумму. © Elle Mund / Quora
- Всегда существует лимит на возмещение средств. Если вы потратили в магазине больше, чем было оговорено с заказчиком, не надейтесь на полный возврат по этому чеку. © Jonathan Ye / Quora
- Я работал тайным покупателем в течение последних 5 лет, и это отличный способ посетить те рестораны, в которые вы обычно не ходите, и купить то, что чаще всего не позволили бы себе при обычных обстоятельствах. Благодаря этой работе, я не платил за замену масла в своих 3 автомобилях в течение 3 лет. В прошлом году мне удалось заработать на этом $ 5 тыс. Это не так много, но я отдавал этому не все свое свободное время. © Paul Jerome / Quora
- Тайный покупатель в небольшом городе России может заработать не более 20 тыс. руб. в месяц, в крупных городах — до 50 тыс. руб. Также размер оплаты зависит от задания: за несколько фотографий товара в магазине могут заплатить 120–150 руб., а вознаграждение за сложную задачу, занимающую не один день, может доходить до 10 тыс. руб. © Анна Д. / «Яндекс. Кью»
Как распознать тайного покупателя?
- Если это опытный специалист, скорее всего, вы его не раскроете. Но большинство таких сотрудников просто подрабатывает от случая к случаю, поэтому шанс все же есть. Обычно их просят проверить что-то конкретное, и для этого всегда есть заранее заготовленные сценарии. Обращайте внимание на такие вопросы, которые другие клиенты вам не задают.
- Обычно они делают покупки на небольшие суммы. Если вы видите кого-то, кто ходит по всему магазину, делает фото в примерочной, просит проводить его в туалет, внимательно смотрит на имя продавца на бейджике, то, скорее всего, перед вами тайный покупатель.
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Я 30 лет работаю в продажах и только трижды сталкивался с проверками. При этом разоблачить агента мне удалось всего раз, а о визитах двух других я узнавал, когда получал обратную связь от руководства по результатам их визитов. Но в целом я бы отметил, что у всех тайных покупателей есть одна общая черта: они больше интересуются не товаром, который вы предлагаете, а вами и тем, как вы себя ведете. © Russell Pierpont / Quora
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Работаю тайным покупателем уже 3 года и всегда стараюсь вести себя естественно. Хотя бывают случаи, когда нужно сделать несколько фотографий в магазине, и это действительно может быть признаком того, что вас проверяют. Однако у меня есть друзья, которые не расстаются со своими смартфонами, они снимают на камеру буквально все. И я точно знаю, что они не делают никаких тайных покупок. © Jonathan Ye / Quora
А что вы думаете о работе таких «агентов под прикрытием»? Вам это кажется легким способом поесть в дорогом ресторане бесплатно или вы рассматриваете это как занятие, которое подойдет не каждому?