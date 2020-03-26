Тайные покупатели рассказали, каково быть «агентом под прикрытием» и сколько можно на этом заработать

Я 30 лет работаю в продажах и только трижды сталкивался с проверками. При этом разоблачить агента мне удалось всего раз, а о визитах двух других я узнавал, когда получал обратную связь от руководства по результатам их визитов. Но в целом я бы отметил, что у всех тайных покупателей есть одна общая черта: они больше интересуются не товаром, который вы предлагаете, а вами и тем, как вы себя ведете. © Russell Pierpont / Quora