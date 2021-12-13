Факты из жизни жены Тутанхамона, которые создатели фильма «Мумия» бессовестно перевернули с ног на голову

Имя Тутанхамона знакомо многим людям. С момента обнаружения гробницы вокруг его личности появилось много слухов. Ученые проводили массу исследований, а простые люди шептались о несчастьях, постигших тех, кто вскрыл усыпальницу фараона. Шумиха отвлекла внимание от другой, не менее важной исторической особы — супруги Тутанхамона, царицы Анхесенамон. Ее образ известен нам благодаря фильму «Мумия». Но оказалось, что выдумки в киноленте больше, чем правды.