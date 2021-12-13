Факты из жизни жены Тутанхамона, которые создатели фильма «Мумия» бессовестно перевернули с ног на голову
Имя Тутанхамона знакомо многим людям. С момента обнаружения гробницы вокруг его личности появилось много слухов. Ученые проводили массу исследований, а простые люди шептались о несчастьях, постигших тех, кто вскрыл усыпальницу фараона. Шумиха отвлекла внимание от другой, не менее важной исторической особы — супруги Тутанхамона, царицы Анхесенамон. Ее образ известен нам благодаря фильму «Мумия». Но оказалось, что выдумки в киноленте больше, чем правды.
Мы в AdMe.ru решили побольше разузнать о женщине, которая на протяжении столетий считалась потерянной царицей Египта.
- В 1922 году мир потрясла новость об обнаружении нетронутой гробницы фараона Тутанхамона. Счастливчиком, нашедшим уникальный артефакт, стал археолог Говард Картер, посвятивший свою жизнь изучению тайн древнего Египта.
- Во время тщательного исследования содержимого усыпальницы Картер обнаружил упоминания о юной жене Тутанхамона — царице Анхесенамон. Имя удивило Говарда, ведь раньше он не встречал сведений об этой женщине. Углубившись в анализ, Картер смог раскрыть некоторые подробности жизни молодой царицы.
- Анхесенамон была 3-й дочерью Нефертити и Эхнатона, при рождении она получила имя Анхесенпаатон. Детство принцессы прошло в построенном ее отцом городе Ахетатоне, на барельефах которого сохранились упоминания о ней.
- После кончины Эхнатона престол перешел к совсем еще юному Тутанхамону, который женился на Анхесенпаатон. Предположительно через 3 года после бракосочетания молодой фараон провел новую религиозную реформу, восстановив старый культ бога Амона, после чего царица сменила имя на Анхесенамон. Юная чета правила Египтом примерно 10 лет.
- Их союз был не просто политическим. Тутанхамон и его жена полюбили друг друга. Об их трогательных отношениях говорят многие находки в усыпальнице фараона. Например, на одной из фресок изображено, как царица преподносит супругу букеты чудесных лотосов.
- У пары не было детей. Две беременности Анхесенамон закончились печально: родившиеся преждевременно девочки не выжили. Их останки, погребенные с любовью и заботой, были обнаружены в гробнице Тутанхамона, у основания его саркофага.
- Сам молодой фараон страдал от сколиоза и на многих фресках был изображен с тростью. Достоверно неизвестно, что привело к гибели царя. Ученые считают, что причиной могла послужить малярия или травма, полученная при падении с колесницы. Тутанхамон скоропостижно скончался, а Анхесенамон стала последней представительницей царской семьи.
- Тутанхамон погиб в 19 лет, и его юная жена осталась вдовой. Она не успела родить наследника, поэтому отважилась на новое замужество, чтобы сохранить престол и защитить себя от козней интриганов, рвущихся к власти.
- Самым подходящим вариантом казался первый советник и наставник Тутанхамона визирь Эйя. Но Анхесенамон претила мысль выйти замуж за старого чиновника. По одной из версий, она написала письмо царю хеттов: «Мой муж погиб, не оставив детей. У тебя сыновей много. Дай мне одного из них, чтобы он стал моим мужем. Я не буду брать в мужья кого-то из своих подданных».
- Правитель хеттов пришел в восторг и отправил в качестве жениха для Анхесенамон одного их своих сыновей. Историкам не удалось выяснить, что же случилось с хеттским принцем. Известно только, что он погиб по пути к невесте. Не исключено, что он стал жертвой заговорщиков, которые не хотели допускать хеттов к египетскому трону.
- Анхесенамон, лишенная другого выбора, стала женой пожилого Эйи. Об этом свидетельствуют кольца с их именами, найденные археологами. Бывший советник получил то, чего так желал, — египетский престол — и стал законным фараоном. После этого история Анхесенамон загадочным образом обрывается. Все дальнейшие находки указывают на то, что Эйя женился на женщине по имени Тэи. В его гробнице в качестве супруги упоминается только она.
- Недалеко от места захоронения Тутанхамона была обнаружена еще одна гробница. Найденные внутри женские вещи, украшения и другие артефакты указывали на то, что усыпальница была подготовлена для Анхесенамон. Но ее останков там не нашли.
- В начале XIX века археологи обнаружили в Долине царей гробницу с двумя женскими мумиями. Более сотни лет эти останки не были идентифицированы, пока в 2010 году ученые не провели ДНК-анализ. На основе полученных результатов они предположили, что одна из мумий может являться биологической матерью девочек, найденных в гробнице Тутанхамона. Поэтому возможно, что эти останки принадлежат Анхесенамон.
- Образ царицы неоднократно использовался в кинематографе. Ее самым известным экранным воплощением стала принцесса Анк-су-намун в фильме «Мумия» (1999). Но создатели картины значительно изменили историю царицы и сделали ее отрицательным персонажем, не имеющим почти ничего общего с реальной личностью.
- Анхесенамон прожила короткую жизнь, наполненную трагическими событиями. Но несмотря на тяготы, она была любящей женой и опорой для своего молодого мужа. Царица до конца своих дней сохранила достоинство и гордость, унаследованные от ее великих родителей — Нефертити и Эхнатона.
А вам доводилось слышать о жизни Анхесенамон? Как вы считаете, ее биография достойна встать в один ряд с историями Клеопатры и Нефертити?
Фото на превью The Mummy / Universal Pictures, Djehouty / Wikimedia Commons
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