Священник оставил церковь после 20 лет службы и теперь строит карьеру модели

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Сегодня благодаря интернету можно стать звездой за пару часов. Еще вчера о тебе никто не знал, а сегодня твое фото печатают в газетах и журналах по всему миру. Так случилось с героем нашей статьи: простой приходской пастор стал знаменит после того, как результаты его фотосессии попали в сеть. И теперь бывший священник даже подумывает о карьере модели.

У редакции AdMe.ru есть чутье на потрясающие истории преображения. Сегодня мы расскажем вам о человеке, который не побоялся повернуть свою жизнь на 180 °.

Студент из Толидо (Огайо, США) поделился фотографиями своего отца в сети и нечаянно сделал его знаменитостью. Вот что Коллин Хейслетт сказал своим подписчикам: «Моему отцу 45, он делает карьеру модели, и я никогда не видел его таким счастливым. Он сказал мне, что просто ждет шанса зажечь. Итак, Twitter, познакомься с моим отцом». Снимки вызвали настоящую бурю — в первые часы фото горячего папы набрали десятки тысяч лайков и ретвитов. Вы только посмотрите на этого мужчину. Разве можно поверить, что большую часть жизни он был священником?

Толидо — небольшой город США, где герой нашей статьи всю сознательную жизнь служил пастором в приходах. Клинт Хейслетт читал проповеди, венчал пары и, конечно, не подозревал, что однажды проснется знаменитым.

Так Клинт выглядел в прошлом году.

Но несколько месяцев назад Клинт решил поменять профессию. Этот отчаянный мужчина пошел продавать одежду в модном магазине, а еще начал посещать спортзал и модного парикмахера. Тот самый парикмахер заметил, что наш герой — вылитый парень с обложки, и порекомендовал Клинту попробовать себя в роли модели.

Клинт Хейслетт и его сын Коллин.

Вообще-то бывшему священнику и раньше говорили, что он красавчик, только Клинт не придавал своей внешности большого значения. Но недавно звезды сошлись и пастор стал фотомоделью.

По счастливому стечению обстоятельств, парикмахер оказался еще и менеджером по маркетингу в фирме, которая делает стильные солнцезащитные очки Donahugh. Так Клинт попал на первую в своей жизни профессиональную рекламную фотосессию, за которую, кстати, не получил ни цента. Фотограф сделал почти три тысячи снимков, но застенчивый Клинт не торопился делиться ими с общественностью. Зато это сделал его сын.

Бурная реакция «населения» Twitter стала для Клинта Хейслетта полной неожиданностью. Вот что он сказал в интервью: «Я совершенно вымотан. Я устал. Мне никогда еще не приходилось держать телефон в руках на протяжении стольких часов. Это одновременно учит смирению и очень вдохновляет».

Еще пару недель назад у Клинта не было аккаунтов в Instagram и Twitter, но теперь, по признанию сына, он проводит там кучу времени и внимательно следит за комментариями.

Клинт популярен не только в интернете. Вместе с сыном Коллином он уже засветился на телевидении и раздает интервью крупным журналам. Удивительно, но этот парень с голливудской внешностью вовсе не нарцисс. Вот что он говорит о себе: «Я не был уверен в себе. Я просто послушал советы окружающих. Иногда нужно просто слушать, что говорят другие».

Несмотря на то, что у священника-красавчика появились миллионы поклонников (и хорошеньких поклонниц), он говорит, что жена для него по-прежнему на первом месте. Клинт и Ронна вместе со школьной скамьи, и супруга горячо поддерживает все начинания мужа. Даже такие безумные.

Пока что Клинт не может похвастаться контрактами с модельными агентствами. В конце концов, он живет в провинциальном городе.

Но в ближайшее время наш герой намерен отправиться на свой первый профессиональный кастинг в Чикаго или Детройт.

Успешная фотосессия Клинта Хейслетта стала не просто популярной — она превратилась в интернет-мем. Пользователи сети начали упражняться в остроумии. Одни сравнивали его с голливудским актером Стивом Кареллом.

А другие принялись делать твиты, которые пародируют публикацию Клинта. Под хештегом #hotmodeldad в Twitter можно найти массу забавных мемов.

Клинт Хейслетт с удовольствием просматривает пародии на себя и считает их своеобразной рекламой. Ну а мы искренне восхищаемся человеком, который смог изменить свою жизнь и найти дело по душе. Кажется, Клинта ожидает большое модельное будущее. А вы как считаете?