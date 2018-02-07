Самая опытная в мире стюардесса рассказала о том, что изменилось в самолетах за 60 лет ее работы
Самая пожилая на сегодняшний момент стюардесса в мире работает в авиации уже 60 лет. Ее зовут Бетт Нэш, она из США, и надо признать, что в свои 82 она в потрясающей форме.
AdMe.ru приглашает вас познакомиться со стюардессой, которая обладает невероятной энергией, утонченным стилем и радует пассажиров своей обходительностью и вежливостью так же, как и 60 лет назад.
Бетт хотела стать стюардессой с того момента, как впервые попала на борт самолета в 16 лет. Именно тогда девушка осознала, что хотела бы связать свою жизнь с гражданской авиацией.
Она получила высшее образование и устроилась на работу в авиакомпанию. Ее первым рабочим днем стало 4 ноября 1957 года. Бетт говорит, что за те 60 лет, что она работает бортпроводником, в авиации поменялось практически все.
Когда Бетт Нэш только начинала работать, полеты были роскошью, «вечеринкой» высоко в воздухе для избранных. В те времена позволить себе пользоваться таким видом транспорта могли только состоятельные люди. Пассажирам 1-го класса подавали изысканные блюда, включая омаров, на фарфоровой посуде со столовыми приборами из серебра.
Стюардессы проходили обучение в «Школе очарования», где их учили в том числе делать макияж.
Сильнее всего в авиации изменились технологии. Когда Бетт начинала свой профессиональный путь, расписание рейсов писали мелом на доске, а документация велась на бумаге. Сегодня у каждой бортпроводницы есть электронный планшет.
Сегодня Бетт Нэш работает в авиакомпании American Airlines. Она летает по маршруту Вашингтон — Бостон — Вашингтон, и в силу ее почтенного возраста и большого стажа работодатель позволяет ей самой формировать свой график.
Бетт Нэш говорит, что иногда ее посещают мысли о том, чтобы выйти на пенсию. Но потом она приходит на работу и понимает, что это невозможно.
«Это стимул приходить сюда. Даже просто идти по аэропорту. Авиакомпании все время развиваются, и ты должен развиваться вместе с ними», — призналась Бетт Нэш в интервью CNN.
Бетт Нэш настоящая звезда — каждый пассажир рад сделать фото с ней или взять автограф
She takes selfies & signs autographs. @AmericanAir 's 80 yr Bette Nash is awesome! @BillAlberterCNN @CNNAirportNet pic.twitter.com/awAWyinbrM— Holly Firfer (@HollyFirferCNN) April 28, 2016
Бонус: веселое видео от Бетт Нэш
Фото на превью The Boston Globe