Самая опытная в мире стюардесса рассказала о том, что изменилось в самолетах за 60 лет ее работы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Самая пожилая на сегодняшний момент стюардесса в мире работает в авиации уже 60 лет. Ее зовут Бетт Нэш, она из США, и надо признать, что в свои 82 она в потрясающей форме.

AdMe.ru приглашает вас познакомиться со стюардессой, которая обладает невероятной энергией, утонченным стилем и радует пассажиров своей обходительностью и вежливостью так же, как и 60 лет назад.

Бетт хотела стать стюардессой с того момента, как впервые попала на борт самолета в 16 лет. Именно тогда девушка осознала, что хотела бы связать свою жизнь с гражданской авиацией. Она получила высшее образование и устроилась на работу в авиакомпанию. Ее первым рабочим днем стало 4 ноября 1957 года. Бетт говорит, что за те 60 лет, что она работает бортпроводником, в авиации поменялось практически все.

Когда Бетт Нэш только начинала работать, полеты были роскошью, «вечеринкой» высоко в воздухе для избранных. В те времена позволить себе пользоваться таким видом транспорта могли только состоятельные люди. Пассажирам 1-го класса подавали изысканные блюда, включая омаров, на фарфоровой посуде со столовыми приборами из серебра. Стюардессы проходили обучение в «Школе очарования», где их учили в том числе делать макияж. Сильнее всего в авиации изменились технологии. Когда Бетт начинала свой профессиональный путь, расписание рейсов писали мелом на доске, а документация велась на бумаге. Сегодня у каждой бортпроводницы есть электронный планшет.

Сегодня Бетт Нэш работает в авиакомпании American Airlines. Она летает по маршруту Вашингтон — Бостон — Вашингтон, и в силу ее почтенного возраста и большого стажа работодатель позволяет ей самой формировать свой график.

Бетт Нэш говорит, что иногда ее посещают мысли о том, чтобы выйти на пенсию. Но потом она приходит на работу и понимает, что это невозможно. «Это стимул приходить сюда. Даже просто идти по аэропорту. Авиакомпании все время развиваются, и ты должен развиваться вместе с ними», — призналась Бетт Нэш в интервью CNN.

Бетт Нэш настоящая звезда — каждый пассажир рад сделать фото с ней или взять автограф

Бонус: веселое видео от Бетт Нэш