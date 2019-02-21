Студия Pixar выпустила сильный ролик о том, как нелегко приходится девушке в мужском коллективе

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Новая короткометражка анимационной студии Pixar рассказывает историю розового клубка шерсти по имени Пурл, которая пришла работать в компанию под названием B.R.O. Capital. Проходит совсем немного времени, и Пурл понимает, что она сильно отличается от остальных сотрудников. А потому решает принять все возможные меры для того, чтобы измениться и влиться в коллектив.

Но чем же закончилась история Пурл? AdMe.ru предлагает вам взглянуть на это самим.

По словам авторов ролика, они хотели обратить внимание общества на проблему гендерного неравенства на рабочем месте. И решили таким образом представить свое видение того, как могут выглядеть «равные рабочие места для любого сотрудника».

К слову, это первый ролик студии Pixar, созданный ее новым подразделением SparkShorts: планируется, что оно будет активно делать короткометражки, затрагивающие важные темы.

Помимо истории Пурл, было выпущено еще две короткометражки

«Круши и хватай» — история о двух устаревших роботах, которые рискуют всем ради друг друга и ради того, чтобы быть свободными.

«Китбулл» — немного грустная, но очень трогательная история о дружбе между бродячим котенком и бойцовским питбулем.