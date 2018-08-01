Британская студентка придумала, как спасать людей от суицида 24 часа в сутки. И ее способ доступен каждому

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Мост Уирмут в английском городе Сандерленд отличается не только своей оригинальной архитектурой, но и тем, что здесь совершается множество самоубийств. Но 18-летней Пейдж Хантер удалось исправить эту ситуацию, ведь, по подсчетам специалистов, она сумела спасти жизни как минимум 6 человек. Ну а способ, который был выбран девушкой, специалисты назвали инновационным: по их мнению, он помогает «достучаться до тех, кто переживает тяжелый период».

Редакция AdMe.ru была впечатлена неравнодушием этой девушки и решила познакомить вас с ней.

Пейдж Хантер 18 лет. Она учится в колледже Ист Дюрем недалеко от Сандерленда и работает в магазине. Девочка с детства отличалась своей добротой и позитивным настроем. В один прекрасный день Пейдж пришла в голову идея — развесить по мосту Уирмут в своем родном городе жизнеутверждающие записки, которые дали бы людям, которые пришли туда свести счеты с жизнью, силы жить дальше.

Девушка решила написать их от руки фломастерами на цветной бумаге, чтобы придать посланиям большую теплоту. Заламинировав записки, она развесила свои послания более чем в 40 местах печально известного моста. На некоторых из них Пейдж оставила номер телефона местной службы психологической помощи, по которому впоследствии позвонили 6 человек.

«Будь сильным! Потому что все наладится. Возможно, сейчас в твоей душе бушует ливень, но дожди не могут идти вечно». «Сделай глубокий вдох. Шаг назад. Не надо. Нам не все равно». «Будет лучше! Пожалуйста, держись». «Эй, маленький боец! Скоро жизнь заиграет новыми красками». «Замри. Остановись. Дыши. Есть варианты получше. В мире так много людей, которые любят тебя».

Вскоре об этой инициативе узнала полиция Сандерленда, которая решила отметить поступок девочки почетной грамотой. Они же разместили благодарственный пост в своем официальном аккаунте в твиттере, назвав эти записки «посланиями надежды», которые помогли «утешить тех, кто находится в отчаянии».

A Sunderland teenage has been commended for her great work supporting those going through a mental health crisis. Read what Paige Hunter did here: https://t.co/jCdeBoZqVm pic.twitter.com/uwBSdJzlt4 — Northumbria Police (@northumbriapol) July 22, 2018

В интервью Пейдж Хантер сказала следующее: «Моя семья гордится мной. Собираюсь повесить грамоту на стену. Я просто хочу помочь людям».

Некоторые люди, жизни которых были спасены этой героиней, писали в социальных сетях о тех записках и благодарили девушку.

«С тобой этот мир гораздо лучше».

Пейдж Хантер не собирается останавливаться и уже придумывает новые записки, которые также прикрепит к мосту Уирмут.

«Даже не думай ставить крест на своей жизни. Ни этим вечером. Ни завтра. Никогда».

Есть ли в вашем городе такие места, как этот мост? Может быть, вы поддержите инициативу Пейдж?