Британская студентка придумала, как спасать людей от суицида 24 часа в сутки. И ее способ доступен каждому
Мост Уирмут в английском городе Сандерленд отличается не только своей оригинальной архитектурой, но и тем, что здесь совершается множество самоубийств. Но 18-летней Пейдж Хантер удалось исправить эту ситуацию, ведь, по подсчетам специалистов, она сумела спасти жизни как минимум 6 человек. Ну а способ, который был выбран девушкой, специалисты назвали инновационным: по их мнению, он помогает «достучаться до тех, кто переживает тяжелый период».
Редакция AdMe.ru была впечатлена неравнодушием этой девушки и решила познакомить вас с ней.
Пейдж Хантер 18 лет. Она учится в колледже Ист Дюрем недалеко от Сандерленда и работает в магазине. Девочка с детства отличалась своей добротой и позитивным настроем. В один прекрасный день Пейдж пришла в голову идея — развесить по мосту Уирмут в своем родном городе жизнеутверждающие записки, которые дали бы людям, которые пришли туда свести счеты с жизнью, силы жить дальше.
Девушка решила написать их от руки фломастерами на цветной бумаге, чтобы придать посланиям большую теплоту. Заламинировав записки, она развесила свои послания более чем в 40 местах печально известного моста. На некоторых из них Пейдж оставила номер телефона местной службы психологической помощи, по которому впоследствии позвонили 6 человек.
- «Будь сильным! Потому что все наладится. Возможно, сейчас в твоей душе бушует ливень, но дожди не могут идти вечно».
- «Сделай глубокий вдох. Шаг назад. Не надо. Нам не все равно».
- «Будет лучше! Пожалуйста, держись».
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«Эй, маленький боец! Скоро жизнь заиграет новыми красками».
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«Замри. Остановись. Дыши. Есть варианты получше. В мире так много людей, которые любят тебя».
Вскоре об этой инициативе узнала полиция Сандерленда, которая решила отметить поступок девочки почетной грамотой. Они же разместили благодарственный пост в своем официальном аккаунте в твиттере, назвав эти записки «посланиями надежды», которые помогли «утешить тех, кто находится в отчаянии».
В интервью Пейдж Хантер сказала следующее: «Моя семья гордится мной. Собираюсь повесить грамоту на стену. Я просто хочу помочь людям».
Некоторые люди, жизни которых были спасены этой героиней, писали в социальных сетях о тех записках и благодарили девушку.
«С тобой этот мир гораздо лучше».
Пейдж Хантер не собирается останавливаться и уже придумывает новые записки, которые также прикрепит к мосту Уирмут.
«Даже не думай ставить крест на своей жизни. Ни этим вечером. Ни завтра. Никогда».
Есть ли в вашем городе такие места, как этот мост? Может быть, вы поддержите инициативу Пейдж?
Фото на превью Northumbria Police / Twitter